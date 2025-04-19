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癌症術後淋巴水腫 「整合消腫治療」即刻救援

2025/04/19 05:30
癌症術後淋巴水腫 「整合消腫治療」即刻救援

▲圖1：多層次纏繞壓力繃帶。（照片提供／黃映綺）

文／黃映綺

癌症術後淋巴水腫 「整合消腫治療」即刻救援

▲圖2：壓力衣。（照片提供／黃映綺）

常有病人問：「在癌症切除手術或化療後，有單側（甚至雙側）的肢體腫脹，醫師診斷為淋巴水腫，該怎麼辦？如何消腫？」

人體的循環系統是由動脈、靜脈、淋巴循環組成，心臟將血液透過動脈輸送到周邊肢體，再透過靜脈回收，在這個過程中，有些液體會進到組織間隙，需要經由淋巴系統將這些液體回收；然而回收過程若出現問題，例如：液體過多超載（淋巴液過多，超出系統負荷）或者淋巴系統回收功能下降（淋巴結被破壞或摘除），就會出現淋巴水腫。而「整合性消腫治療（CDT，combined decongestive therapy）」可幫助改善不適。

◎整合性消腫治療

●徒手淋巴引流：透過徒手的方式，幫助淺層的淋巴循環，其讓液體回流的路徑因人而異（與正常人不同，由於某一區的淋巴系統已經負載過大，因此需要尋找替代路線、並避開高風險路徑以避免其他地方也出現腫脹）。

●壓力治療：透過纏繞壓力繃帶（圖1）的方式進行消腫（約1-2週），後續再用壓力衣／袖套／襪套來維持，避免回腫。

●消腫運動：在纏繞繃帶或者穿戴壓力衣（圖2）的狀況下做運動，驅動深呼吸，以利於啟動淋巴循環，並透過肌肉幫浦的力量來改善深層的淋巴回流。

另外，還需要病人學會如何避免淋巴過載，因為如果是淋巴回收功能下降而導致的腫脹，由於其破壞已不可逆，那麼自我保養就很重要。

自我保養3事項 緩解不適

◎淋巴水腫的自我保養3事項

●避免熱敷：熱敷會使局部微血管擴張，然而液體卻會因為淋巴系統的損壞而導致無法回收，只會加劇水腫。

●皮膚照護：避免傷口、預防感染。因為傷口會使免疫系統活化，引發發炎反應（紅、腫、熱、痛），使局部微血管擴張，然而液體卻會回不來，變得更腫。

●避免腫脹肢體過勞：即使是輕度活動也要避免一直重複、不休息，例如：下肢淋巴水腫，應避免久站、蹲；上肢則避免搬重物、高次數的重複性動作（例如：大掃除）。

（作者為彰化基督教醫院復健醫學部物理治療師）

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