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魚刺食道穿孔 內視鏡縫線修補破損

2025/04/18 05:30
魚刺食道穿孔 內視鏡縫線修補破損

▲周莒光醫師說明，用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」應用於此次手術。（記者丁偉杰攝）

記者丁偉杰／嘉義報導

魚刺食道穿孔 內視鏡縫線修補破損

▲邱小姐（左4）感謝醫護團隊的治療。 （記者丁偉杰攝）

28歲邱小姐近3年前因魚刺導致食道穿孔，歷經10次手術仍無法痊癒，期間只能用鼻胃管進食，去年8月接受嘉義基督教醫院將原本應用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」運用於食道穿孔修補，術後已可吞食，正常生活，並在昨天與雙親一同出席記者會，感謝醫護團隊的治療。

嘉基醫護團隊 完成亞洲首例

嘉基院長陳煒表示，此次手術是台灣微創內視鏡技術新里程碑，也是亞洲首例運用該系統治癒食道穿孔的成功案例，未來透過內視鏡縫合，可望大幅減少患者負擔，縮短恢復期，提升生活品質。

邱小姐說，她在近3年前不小心吞入魚刺，雖取出約1.9公分魚刺，卻引發食道穿孔，曾在其他醫院治療2年，做了約10次外科及內視鏡微創治療，住院長達1年治療及照護，但傷口仍無法完全癒合，2年間只能用鼻胃管進食流質營養品，直到去年8月接受嘉基胃腸肝膽科醫師周莒光醫護團隊治療，才有了轉機。

周莒光說，食道穿孔傷口位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，手術難度非常高，與團隊評估後，決定將原本應用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」運用於食道穿孔修補，這是創新嘗試。手術需要非常精確，因此啟動跨科整合模式，術前與國內外專家密切討論，並多次模擬演練，結合內視鏡、影像及外科專業，精準計劃手術流程；手術中，內視鏡從口腔進入精準縫合穿孔，幸好這樣的努力有了最好的結果，患者能夠重新品嚐美食。

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