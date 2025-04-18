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寶寶仰睡最安全 5大NG行為別做

2025/04/18 05:30
寶寶仰睡最安全 5大NG行為別做

▲1歲以下嬰兒應採仰睡且不用枕頭，床內不放填充玩具等鬆軟物品，且有獨立床位，以防窒息和猝死意外；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

衛福部公布的回溯分析報告發現，2022至2023年間通報的84起嬰兒猝死案例中，有超過8成屬於「可預防性死亡」，主要與睡姿不當與睡眠環境有關。國民健康署提醒，家長應建立正確照護觀念，從仰睡、不共床等日常細節做起，降低寶寶窒息與猝死風險。

衛福部：8成猝死案例可預防

衛福部回溯分析2022至2023年6歲以下兒童死亡原因，並參考美國疾病管制署與兒科醫學會對「猝死」的定義，將通報猝死個案區分為「高度可預防」與「中度可預防」2類。

報告顯示，有43名寶寶的死亡被列為「高度可預防」，其中8名與不當睡姿有關，包括側睡、趴睡等，其餘35名則與睡眠環境有關，報告中明確提到寶寶因口鼻被物品或他人遮住，導致窒息或呼吸道阻塞。

另外還有41名寶寶被歸為「中度可預防」，包括4名與睡姿相關、37名與環境因素有關，這些環境風險包括與大人同床睡、使用枕頭、睡在過軟的床墊、床上有護欄、棉被或其他雜物等，甚至有寶寶在睡後因嗆奶而出現意外，其中有25起案例明確指出，寶寶是在與家長共床時發生猝死。

為防止類似悲劇再次發生，國健署整理出嬰兒安全睡眠「5不行為」，提醒家長與托育人員務必遵守。

防止悲劇 家長與托育員應遵循

●寶寶「不趴睡」：1歲以下嬰兒應採仰睡，趴睡易壓迫口鼻、導致窒息；側睡則可能翻身變成趴睡，同樣危險。

●寶寶「不用枕」：1歲內寶寶不需使用枕頭，無論是塑頭型、增高墊或號稱透氣的枕頭，皆不建議使用。

●嬰兒床「不鬆軟」：床內勿放填充玩具、防撞護墊等鬆軟物品，防撞墊若未固定，恐倒塌遮住口鼻，增加窒息風險。

●睡眠環境「不悶熱」：避免過度包裹、室溫過高，應保持通風與適當溫度，減少睡眠風險。

●與寶寶「不同床」：建議「同室不同床」，每位寶寶應有獨立床位，雙胞胎也不例外。

國健署婦幼健康組簡技林真夙也提醒，餵奶時或剛喝完奶後，不宜讓寶寶平躺或趴睡在大人身上，以免溢奶窒息，她也鼓勵家長善用「兒童健康手冊」第50、51頁內容，打造安全睡眠環境。

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