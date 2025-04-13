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「胎位不正」只能剖腹產？母嬰健康最重要

2025/04/13 05:30
「胎位不正」只能剖腹產？母嬰健康最重要

▲在選擇分娩方式時，應與醫師充分溝通；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／梁玉惠）

文／梁玉惠

許多孕媽咪在產檢時得知「胎位不正」時，容易感到擔憂，但其實這是常見現象。未滿28週的寶寶體型較小，在子宮內的活動空間較大，容易變換姿勢，在30週之後，隨著胎兒成長、姿勢漸趨固定，才需要進一步關注胎位。因此，懷孕初期若發現胎位不正，不必過於擔心，定期產檢並與醫師保持溝通，才能確保母嬰健康。

定期產檢 與醫師保持溝通

許多人以為胎位不正只能剖腹產，但事實上，並非如此。一般來說，自然產的理想胎位為「正頭位」，即胎兒頭朝下，臀部、雙腳在上，生產時由頭部先娩出。而最常見的胎位不正為「臀位」，即胎兒臀部朝下，接近媽媽的骨盆，此外還有「橫位」、「顏面位」、「額位」等，這些都可能影響產程。

對於大多數胎位不正的情況，30週前可透過醫師指導的矯正運動來改善胎位，30週後胎位漸趨固定，則需由醫師評估是否能透過「外轉術（ECV）」，即在36-37週時以手法幫助胎兒從臀位轉為頭位。

一般來說，剖腹產是胎位不正最安全的生產方式，但在某些條件允許的情況下，臀位胎兒仍有機會自然產。若孕婦骨盆條件合適、胎兒大小適中，且由經驗豐富的醫師接生，部分臀位胎兒仍可透過特定技巧順利娩出。

然而，不是所有胎位不正都適合自然產，例如「橫位」胎兒無法順利通過產道，而「顏面位」或「額位」可能導致劇烈疼痛與較高風險，這類情況通常需剖腹產確保母嬰安全。

選擇分娩方式時，應與醫師充分溝通，了解各種選項的利弊。醫師會根據孕婦與胎兒的實際狀況，提供最合適的建議。即使胎位不正，也無須過度焦慮，隨著醫療技術的進步，多數情況都能獲得妥善處理，幫助媽媽安心迎接寶寶的到來。

（作者為育禾婦幼中心婦產科醫師）

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