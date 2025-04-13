中正攜手台大醫研究 心臟病可能導致大腦認知退化

▲心臟病也可能導致認知衰退，大腦與心臟之間可能藉由自主神經系統調控，而有緊密關聯。（照片來源：shutterstock）

記者蔡宗勳／嘉義報導

中正大學心理系攜手台大醫院雲林分院針對「腦心連結」議題研究，發現不只大腦疾病會造成記憶退化，心臟病也可能導致認知衰退，且愈來愈多證據顯示，大腦與心臟之間可能藉由自主神經系統調控，而有緊密關聯，目前此研究成果已發表在國際知名期刊「生理與行為」（Physiology ＆ Behavior）。

揭「腦心連結」關鍵 成果登上國際期刊

此研究由中正心理系教授徐晏萱、翁嘉英、姜定宇、陳欣進與台大醫院雲林分院復健部團隊醫師林卓逸合作，探討冠狀動脈疾病患者的記憶表現，與副交感神經調控能力之間關係。

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徐晏萱表示，這項研究特別探討一個人是否能在未來適當時機回想，並完成先前計畫好的事，稱為「前瞻性記憶」。

研究團隊進行前瞻性記憶測試與心率變異測量，發現冠狀動脈疾病患者的前瞻性記憶表現較健康成人差，但當副交感神經系統對心率的調控，能隨認知活動做適當調節，患者就愈能記得要去做原本打算要做的事。

徐晏萱指出，這種認知活動在日常生活中非常普遍，像是要轉達一個訊息或記得下午要赴約，但當這項功能嚴重退化時，有可能造成忘記服藥，甚至忘記關瓦斯爐火等嚴重事件。

研究團隊強調，此研究不僅為神經內臟整合模型提供新證據，也有機會為心血管疾病患者認知功能改善帶來新治療契機，未來將進一步擴大研究樣本，並透過腦影像技術深入探討心臟迷走神經控制與大腦認知功能的關聯機制。

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