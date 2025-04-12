中醫美顏針灸緊實小臉 變身最美新娘

▲偏頭痛發作很難受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳書怡）

文／陳書怡

即將步入婚姻的職能治療師「芹芹」，近來為籌備婚禮感到「壓力山大」，不僅飽受偏頭痛困擾，臉部肌膚還出現明顯細紋與膚色不均問題，面對不容失誤的人生大事，她決定尋求中醫協助，經評估透過「毫針」針刺頭頸部、面部經絡與肌肉筋膜，果然明顯緩解頭痛之苦，臉部肌肉也更加緊實，讓她直說：「有臉見人了！」

毫針刺激面部經絡 促進血循

美顏針灸也稱為顏面針灸，是1種結合傳統針灸技術與現代美容理念的療法。利用比頭髮還要細的毫針（直徑0.10-0.18mm）針刺在臉部不同的深度及角度。起初多用於治療顏面神經麻痺患者，之後發現可利用針刺刺激頭面部的經絡、穴位，達到放鬆平衡頭部的筋膜及肌肉目的，促進血液循環和淋巴流動，從而發揮放鬆及美顏的效果。

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就中醫角度而言，常見皮膚問題可分為下列3種證型，分別是：面色蒼白乏力、皮膚乾燥的「氣虛證型」；面色無華乾燥、皮膚暗沈的「陰血虛證型」，以及臉部泛油、痘痘反覆生長及痘瘡難消的「濕熱瘀滯證型」。上述皆可先經過中醫師診斷，並利用美顏針灸及適量的中藥改善臉部皮膚問題。

以「芹芹」為例，她為了籌辦婚禮天天熬夜統計名單及討論婚禮流程，心理壓力越來越大，連工作時，偏頭痛都會發作，臉部表情也越來越僵硬，照鏡子時，發現自己膚色變差、法令紋加深、面部浮腫下垂，心情變得更加焦躁。

透過美顏針灸刺激特定肌肉及穴位、促進頭部血液循環，放鬆面部與頭部的肌肉，從而舒緩頭痛症狀，同時也促進面部血液循環，改善微血管的擴張，讓皮膚獲得更多的營養，達到改善皮膚彈性、均勻膚色的效果，讓原本暗沉的肌膚變得紅潤有光澤，眼周、額頭及嘴角的細紋也減少許多，皮膚彈性和緊緻度也明顯提升。

也可治失眠、顏面神經麻痺

除了上述的皮膚問題外，乾眼症、失眠、以及顏面神經麻痺，也是顏面針灸的受益族群，醫師可藉由1條條的肌肉刺激，緩解局部筋膜張力，讓僵硬的肌肉組織漸漸活化，加上每次治療僅約需40至60分鐘，不會對日常生活造成太大影響。

提醒民眾，維持良好的生活習慣，才是身心穩定的重要關鍵，包括：晚上11點前入睡，盡量睡足7小時，避免吃炸烤辣刺激性食物，避免喝酒、抽菸、規律運動，才能讓自己容光煥發，天天有好氣色。

（作者為亞洲大學附屬醫院中醫部主治醫師）

▲針灸前後對照圖。（照片提供／陳書怡）

▲醫師透過美顏針灸改善偏頭痛及臉部問題。（照片提供／陳書怡）

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