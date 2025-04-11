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孝兒肝太小 2階段移植救癌父

2025/04/11 05:30
孝兒肝太小 2階段移植救癌父

▲兩階段肝臟移植手術示意圖。（高雄長庚提供）

記者黃良傑／高雄報導

孝兒肝太小 2階段移植救癌父

▲肝癌病人劉先生的肝臟恢復模擬圖。（高雄長庚提供）

屏東57歲劉先生被診斷出肝癌，部分肝臟經手術切除，但肝癌仍反覆復發，兒子表達捐贈意願，但評估兒子的左側肝臟體過小，為搶救延續劉先生的生命，高雄長庚團隊完成兩階段活體肝臟移植（LD-RAPID），成為台灣肝臟體積過小的捐贈者捐肝救家人的新曙光。

孝兒肝太小 2階段移植救癌父

▲劉先生（前排坐者）在高雄長庚院長王植熙（左）率領醫療團隊協助下，接受兒子捐肝。（高雄長庚提供）

劉先生罹患B型肝炎合併肝硬化，在去年4月診斷肝癌，並接受局限性部分肝臟切除，及術中射頻燒灼術治療後，仍反覆雙側肝癌復發，歷經多次的燒灼和栓塞治療，為了得到治癒及長期存活的機會，接受移植評估，兒子義無反顧願意捐肝救父。

高雄長庚完成 捐肝過小者新契機

經電腦斷層計算兒子的左側肝臟體積為286ml，比例僅佔23.5%，怕一次切植會造成傷害，所以分2階段移植。按照傳統評估標準（30%）及捐贈者安全優先的前提下，經醫療團隊審慎評估後，決定以兩階段活體肝臟移植手術進行治療，兒子僅需將較小的左肝捐出，大大提升其安全性。

高雄長庚院長王植熙帶領肝臟移植團隊，採取兩階段活體肝臟移植，融合活體肝臟移植、輔助性部分肝正位移植，以及阿爾庇式手術的觀念與技術，安排患者劉先生於今年2月接受第一階段左肝切除合併左肝移植手術，術後第13天電腦斷層顯示，移植的左肝成長250%，14天後再接受第2階段殘餘右肝切除。術後僅因膽管併發症接受引流管置放，其餘狀況良好，捐贈者兒子也在術後2週內順利出院。

王植熙表示，目前國際上仍未建議肝硬化合併嚴重門脈高壓的病人，接受兩階段活體肝臟移植手術，經由醫療團隊評估，包含病人肝臟纖維化不能太嚴重、肝臟血管解剖構造需單純，決定採兩階段活體肝臟移植手術能減少捐贈者的手術風險，同時增加病人即時接受肝臟移植重獲新生的機會。

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