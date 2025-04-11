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腳底疼痛逾月 竟是0.8cm頭髮作祟

2025/04/11 05:30
腳底疼痛逾月 竟是0.8cm頭髮作祟

▲頭髮刺入皮膚並不少見，醫師提醒，打掃環境時，應避免赤腳，以免毛髮刺入皮膚；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

腳底疼痛逾月 竟是0.8cm頭髮作祟

▲圖2：刮除角質後，發現刺入皮膚的頭髮。（照片提供／王綺嫻）

王小姐右邊腳底出現一個小硬塊，壓下去有點痛，持續1個多月後，痛感日益明顯，甚至影響行走姿勢，於是前來掛號求診。

腳底疼痛逾月 竟是0.8cm頭髮作祟

▲圖1：咖啡色的圓點旁有白色增厚角質，上面還有黑色小點。（照片提供／王綺嫻）

經皮膚鏡檢查發現，她的腳底有咖啡色的圓點旁有白色增厚角質，上面還有黑色小點（圖1）。

刺入皮膚 患者誤以為長雞眼

患者說：「過年前在家裡打掃的時候，突然覺得腳底很痛，以為是被什麼東西刺到，但是用手摸一摸，也沒摸到什麼，就繼續打掃。後來那個點就慢慢地越來越痛了，而且摸起來硬硬的。請問醫師，我是長雞眼嗎？」

我用無菌刀片輕輕刮開偏白色和黑點的部分。真相大白。是1段0.8公分的頭髮卡在皮膚裡面（圖2）。

病人驚呼：「天啊，那根頭髮就這樣卡在我的皮膚裡1個多月，都不會自己掉出來喔？」

頭髮刺入皮膚並不少見。毛髮刺入皮膚後，通常在數小時之內會引發疼痛，引起患者注意。患者若仔細檢視疼痛處可以發現毛髮，此時應該會有1段毛髮在皮膚外，可以自行用鑷子夾出。

如果毛髮刺入皮膚的時間較長，毛髮會在人體活動時，例如走路、跑步、摩擦等動作，促使毛髮在角質層內移動，甚至整段毛髮都進入皮膚，或在皮膚內繼續移動。這種情形建議至皮膚專科醫師處就醫，由醫師協助夾出頭髮。

毛髮職業者應穿鞋襪防刺入

若是平常從事處理毛髮的職業者，例如：幫男性修鬍修面的修面師、修剪頭髮的美髮師、處理頭髮造型的造型師或幫寵物洗澡剪毛的寵物美容師等，若發生手部或腳底有突發刺痛感，應特別注意檢查疼痛部位的皮膚，確認是否有毛髮刺入。建議工作時穿著鞋襪，可以降低毛髮刺入腳部皮膚的風險。

剛修剪完的毛髮，端點比較銳利，較易刺入皮膚。如果再加上摩擦及潮濕的環境，毛髮刺進皮膚的機會更高。

人的毛髮刺入皮膚後，若為黑髮，因髮色較深較易發現；如果為白髮，或是寵物的毛髮，顏色可能比較不明顯，需要特別注意。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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