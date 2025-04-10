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誤食姑婆芋口麻想吐 緊急就醫救命

2025/04/10 05:30
誤食姑婆芋口麻想吐 緊急就醫救命

▲姑婆芋（圖左）和食用芋頭外觀相似、容易混淆。（大千綜合醫院提供）

記者彭健禮／苗栗報導

誤食姑婆芋口麻想吐 緊急就醫救命

▲廖宏強醫師呼籲，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至危及生命，民眾一定要特別留意。 （大千綜合醫院提供）

苗栗縣63歲李姓婦人在食用朋友送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及噁心、想吐等症狀，緊急至急診就醫，醫師發現李婦誤食姑婆芋而中毒，所幸經治療後已無大礙。醫師提醒，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至危及生命，民眾一定要特別留意。

不小心誤食 大量水分漱口勿催吐

苗栗市大千綜合醫院急診部醫師廖宏強表示，姑婆芋全株含草酸鈣及生物鹼，不會因烹煮而降低毒性，誤食後，會刺激口腔和消化道，出現的症狀包含：嘴唇、舌頭及喉嚨刺痛腫脹、噁心、嘔吐、腹痛，嚴重時可能影響呼吸。如果不小心誤食，要立即漱口，並飲用大量的水分，切記不可催吐，同時要盡速就醫。

姑婆芋與食用芋頭同屬天南星科，外觀相似、容易混淆，但廖宏弘表示，可以從3部分做分辨。

◎姑婆芋和芋頭這樣分

●葉面水滴：姑婆芋葉面水分不易形成，芋頭葉面水分則會形成水珠。

●葉脈與葉緣：姑婆芋葉脈明顯且葉子是廣卵形、基部成心狀箭形，芋頭葉脈較不明顯且葉形是盾形。

●地下根：姑婆芋的地下根偏黃，芋頭則有紫色斑點。

廖宏強提醒民眾，切勿食用來路不明的植物，若不小心誤食有毒植物而出現不適症狀，務必帶著剩餘植物盡速就醫，才能正確診斷與治療，避免造成嚴重傷害。

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