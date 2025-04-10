醫教3招 新手媽媽產後不憂鬱

▲小雲因產後憂鬱症問題，求助心理諮商；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／薛媛云）

文／薛媛云

30多歲的小雲（化名）是新手媽媽，原本就很容易緊張或焦慮。懷孕後，焦慮狀況更加嚴重，對於很多事物都很小心謹慎，加上孕程中，曾有出血需安胎的情況，導致她的情緒起伏很大，易哭泣。小雲的先生以為產婦都有差不多問題，適時地安撫小雲情緒後，就沒特別帶小雲就醫。

孩子出生後，雖然有坐月子中心幫忙照顧小孩，但小雲仍不放心，常常跑去看孩子的狀況，並且會指導護理人員的照顧方式。此外，每天都會做惡夢，夢到小孩生病、發生意外等問題，食慾下降，也導致奶水不足，讓她更緊張，而這樣的狀況持續3-4週，且症狀也越來越多和變得更嚴重。

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從上述清形看來，小雲的狀況符合產後憂鬱症。一般來說，在生產後會有情緒低落、失眠等的狀況，是正常現象，但通常只會持續幾天就會自然消失緩解。然而，如果症狀持續數週，甚至越來越嚴重的話，則須考慮是否有產後憂鬱症的傾向。

通常產後憂鬱症除了有憂鬱情緒、易疲累、失眠、無法專心、失去對興趣嗜好的喜歡等之外，還會過度擔憂孩子的狀況，想要不斷掌控小孩的照顧，導致自己過度勞累。

另外，會有「我無法照顧好小孩」、認為「我不是一個好媽媽」、「當媽媽怎麼會讓人這麼不開心，我不想當媽媽了」等負面想法出現。更嚴重者，甚至出現自殺想法或想帶著小孩自殺。

產後憂鬱症的媽媽們，除了積極就醫，藥物治療外，也需要心理諮商／治療的協助。

◎防產後憂鬱症，新手媽媽可以這樣做

●參加一些活動，以及保留原本的興趣嗜好：無論是在月子中心或是返家後，都要保留自己的空閒時間，就像是上班一樣，也需要有下班時間。

適時請家人幫忙，並相信家人可以照顧好小孩。例如：小雲需多參加月子中心的活動，並調整想法，信任月子中心的護理人員。

●保持社交互動：整天與嬰兒相處可能會很容易陷入低迷的情緒狀態中，因此需要與其他人有接觸，也可以加入一些媽媽群組之類的。例如：小雲可邀約朋友們到月子中心來聊天，或是與其他產婦互動。

●調整自己對於媽媽角色的要求：沒有人一開始就知道如何當一個好媽媽，而媽媽也無須一人承擔所有照顧寶寶的責任，練習接受自己的不完美，並從中有更多的學習。例如：小雲可多肯定自己的努力。

（作者為步步心理治療所所長、臨床心理師）

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