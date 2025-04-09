「軟骨再生手術」 膝關節退化治療曙光

▲駱女士分享自身經歷。（記者蔡宗勳攝）

記者蔡宗勳／嘉義報導

▲黃俊錫醫師（右）向患者說明「軟骨再生手術」。（記者蔡宗勳攝）

隨著高齡人口增加，退化性膝關節炎患者跟著攀升，大林慈濟醫院骨科部引進「一次性自體軟骨修復手術」，幫助患者擺脫膝蓋退化所帶來的慢性疼痛與行動困擾，昨天患者現身分享術後康復經驗，強調日走萬步不成問題，生活品質也大大提升。

擺脫腫脹疼痛 日行萬步沒問題

大林慈濟醫院骨科醫師黃俊錫表示，退化性膝關節炎是關節軟骨磨損導致的慢性疾病，當膝關節嚴重退化，藥物或保守療法無效時，就得考慮進行人工膝關節置換手術；由於膝關退化有年輕化趨勢，對於活動力強，且仍在職場的年輕患者而言，傳統人工關節置換，並非理想選項。

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針對此類患者，大林慈濟醫院導入「自體軟骨再生治療」，結合關節鏡微創技術，擷取患者自身健康軟骨組織，經過細化與酵素處理後，透過特殊載體植入受損部位，促進新軟骨生長，其傷口小，手術時間短、術後2-3天就可出院，此創新技術有效減緩退化進程，更可延緩，甚至減少人工關節置換需求。

50多歲駱女士昨分享自身經歷，表示她因工作需久站、搬重物，加上爬樓梯跌倒未及時就醫，致膝蓋反覆發炎疼痛，儘管接受藥物及玻尿酸注射治療，效果不顯著。經黃俊錫評估後，接受「關節鏡自體軟骨再生手術」，術後半年，膝蓋功能大幅改善，長時間工作也不再出現嚴重疼痛與腫脹，每天走上萬步都沒問題，生活品質顯著提升。

黃俊錫強調，「軟骨再生手術」是針對膝關節局部軟骨缺損的理想治療方式，尤其適用中年與高活動量族群，未來還能運用在其他關節部位，為更多退化性關節患者提供創新、安全且具前瞻性的治療新選擇。

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