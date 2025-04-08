眼球突出 竟是鼻竇炎惹禍

▲電腦斷層可以看到左側有眼窩骨膜下膿瘍（紅色虛線) 與鼻竇炎（黃色箭頭）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

12歲的阿瑞（化名）有慢性鼻炎病史。就醫前3天，他的左眼開始有疼痛的情形，之後眼球開始往外突出。因為症狀進展迅速，診所建議他至本院就醫。

在急診，發現他的左側眼球向外凸；請他眼睛往不同方向轉動，他因為疼痛而無法完成，因而初步判斷為眼內感染。之後，電腦斷層顯示有眼窩骨膜下膿瘍與鼻竇炎（如圖）。因嚴重的感染，因而入院治療。

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內視鏡處理眼窩骨膜下膿瘍

住院之後，耳鼻喉科醫師在3D立體定位導航系統輔助之下，進行功能性內視鏡鼻竇手術，去除鼻腔及鼻竇內病變的組織，並把膿抽出來，讓鼻竇開口通暢。之後，他的症狀逐漸改善，幾天後就帶者口服抗生素出院了。出院診斷為鼻竇炎導致眼窩骨膜下膿瘍。

之後的門診追蹤顯示，鼻竇內黏膜的功能逐漸恢復正常，阿瑞也表示，能夠順暢的呼吸感覺真好！

小瑞是眼睛的問題就醫，卻接受耳鼻喉科醫師手術，這是因為眼窩骨膜下膿瘍雖然是眼睛的感染，但是通常造成眼窩骨膜下膿瘍的原因是因為鼻竇炎，因此功能性內視鏡鼻竇手術才是從根源處置。

造成鼻竇炎的因素有很多，慢性鼻炎佔了很重要的角色。慢性鼻炎除了可能導致鼻竇炎，甚至會如同阿瑞一樣，導致眼內的感染；慢性鼻炎也會影響睡眠，造成學習成績不佳等。

好好照顧鼻子是很重要的，如果有鼻塞、流鼻水、打噴嚏與鼻癢，除了可以改善生活品質之外，也可以預防可怕的眼內感染。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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