投籃手腕痛 肇因竟是摔倒手撐地

▲三角纖維軟骨破裂。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

25歲的阿杰熱愛打籃球，因為投籃反覆手腕痛，來到診間。經詢問發現，他半年前打球時不小心摔倒手掌撐地，自此之後手腕就會時常感到疼痛，甚至在日常牽車都會痛。過去僅接受推拿或與物理治療，未曾進一步檢查，直到最近又感覺越來越糟，因此就醫。

三角纖維軟骨破裂 牽車都有困難

在門診經超音波查檢查，發現他的三角纖維軟骨複合體（TFCC）已有撕裂傷，且久未能癒合，導致手腕的不穩定性增加，越來越痛。

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三角纖維軟骨複合體位於手腕尺側（小指側），負責穩定手腕與吸收衝擊。若該部位撕裂且未完全修復，則容易反覆發炎，甚至影響運動表現。

由於阿杰希望長期打球，且此構造血流供應較少，因此經過討論後，他選擇了自體血小板治療（PRP）促進組織修復，並搭配護具與特定手腕穩定訓練，以減少再次受傷的風險。

經過治療與復健3個月後，影像顯示傷處癒合狀況良好，手腕的穩定性也大幅改善。他在指導下也進行運動復能訓練，包含手腕肌力與穩定訓練，最終重回球場。

◎三角纖維軟骨撕裂注意事項

●及早就診：如果手腕反覆疼痛或有壓痛點，應進行影像檢查，以確認是否有撕裂傷，避免長期忽略導致病情惡化。

●適當治療與復健：輕度撕裂可透過復健與肌力訓練來改善；中度以上損傷則可考慮PRP 或增生療法（自費），並搭配關節穩定訓練，以加速修復與增強手腕穩定度。

●配戴護具：打球時使用手腕護具，或採取貼紮，供額外支撐，減少再度受傷。

●避免過度使用：在受傷尚未完全癒合前，應循序漸進地恢復運動量，避免過早進行高強度動作。

（作者為疼痛職人診所院長、雙和醫院復健專科醫師）

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