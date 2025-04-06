5撇步保養聲帶 保證「聲」龍活虎

▲透過內視鏡，可觀察聲帶閉合狀態，找出嗓音異常的原因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／郭家瑋）

文／郭家瑋

人的外表、器官會老化，聲音也會老化，尤其現代人生活步調快、壓力大，飲食生活型態不健康，且暴露在許多刺激污染源當中，更加速了聲帶嗓音的退化，其中又以需要經常說話的老師、業務、客服人員等職業，影響最大。

嗓音退化，或稱老年性嗓音（Preslaryngis），主要表現是聲音沙啞、發音困難，甚至越講越無聲，久了還會疼痛，或易被口水嗆到。究其原因是聲帶肌肉及上皮萎縮，男性會因此音調變高，女性音調則變低沉。這些變化都會明顯影響社交溝通、職業需求及生活品質。

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退化沙啞會疼 還容易被口水嗆到

◎保養聲帶有撇步

●清淡飲食，補充適量維生素A、B、C：如蘋果、香蕉、胡蘿蔔、番茄、黃瓜、小白菜、芹菜、菠菜等，對維持鼻咽喉黏膜的正常功能很有幫助。

●勿吸菸、過度飲酒或吃辛辣食物：因為香菸、酒精、辛香料都易使咽喉黏膜充血腫脹，在此狀況下勉強使用聲音，容易造成聲帶結構變化。

●避免過熱、過冷的食物：過熱會使咽喉黏膜充血，過冷則會使咽喉部肌肉不正常收縮、血管痙攣，阻礙靜脈血液回流，影響黏膜功能。

●減少胃食道、胃咽喉逆流：咖啡、濃茶、辛辣物、燒烤物、巧克力、乳製品、甜食、冰品、酸度高的水果、香菸、酒精等，都易造成胃酸逆流，進而刺激咽喉黏膜。另外，避免暴飲暴食、熬夜、進食後立刻平躺等不當習慣，以維護聲帶健康。

●適時休息並補充水分：讓聲帶休息是避免聲帶創傷最好的辦法，而充足水分可使黏膜表面濕潤，同時帶走黏稠的口水或痰液，避免聲帶在乾燥粗糙的表面下過度摩擦，造成傷害。

不過，如果聲帶已經老化、萎縮，導致聲音沙啞，目前有許多治療選擇，最常用的1種是聲帶玻尿酸注射，讓萎縮的聲帶鼓起來，兩側緊密貼合，講話就不會「漏風」。這種治療在門診即可完成，局部麻醉加內視鏡，費時約30分鐘。缺點是玻尿酸會被代謝掉，注射1次，約維持1年左右。

另一種甲狀軟骨成型術，在前頸劃約3公分傷口，露出甲狀軟骨並鑽洞（聲帶就在甲狀軟骨內），再塞入條狀Gore-tex將聲帶往中央擠壓，以內視鏡觀察聲帶閉合情況、發聲品質來調音，以決定要塞入多少Gore-tex。此項手術需住院，費時較長，且會留下傷口。

（作者為永和耕莘醫院耳鼻喉科醫師）

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