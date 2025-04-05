75歲翁開車撞況多 一查輕度失智

▲高齡駕駛人的行車安全需特別留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者許麗娟／高雄報導

75歲邱先生近來開車時常腦中一片空白，不是錯過路口，就是搞錯油門與剎車，因而發生多次車禍、連收罰單，在家也常在找東西、看著手機發呆，脾氣也變得暴躁，到醫院檢查、評估，確認罹患輕度失智症。

高雄市立凱旋醫院高年精神科主任鄭塏達指出，失智症是1種疾病，而不是僅有老化而已，症狀除了記憶力衰退，還有認知功能的影響，包含有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等功能退化，同時也可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，嚴重者甚至影響人際關係與工作能力。

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台灣每100位65歲長者中約有8位可能罹患失智症，而機動車輛交通事故死亡的案件中，有近3成發生在65歲以上長者，當中不乏因失智者駕駛所造成的意外，包含操作失當、衝撞、誤闖國道、迷路、誤踩油門等事件。

鄭塏達表示，失智症患者在初期可能仍可安全駕駛，但隨著病情變化，風險也會增加，像是忘記目的地、迷路，甚至忘記自己正在駕駛，判斷能力下降導致難以理解交通標誌，容易分心、無法應對突發狀況，以及反應變慢、視覺與空間感變差、容易焦慮或激動，影響駕駛行為等。

邱先生經過治療後，恍神呆滯情形已緩解，時常找東西與暴躁脾氣也隨著改善，鄭塏達提醒，我國交通部規範年滿75歲的高齡駕駛人應執行體檢與認知功能檢測，審查週期為每3年換照1次，邱先生經認知功能檢測後通過評估，在穩定接受治療下，始可再重新開車上路。

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