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破除戰「痘」迷思 醫師教戰A酸保養

2025/04/03 05:30
破除戰「痘」迷思 醫師教戰A酸保養

▲醫師提醒，痘痘是發炎性病灶，亂擠恐導致細菌感染，嚴重恐引發蜂窩性組織炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

破除戰「痘」迷思 醫師教戰A酸保養

▲黃毓惠醫師指出，A酸是治療青春痘的常見良方，但也因效果明顯，使用上衍生出不少錯誤迷思。 （記者邱芷柔攝）

長痘痘幾乎沒人能倖免，食藥署提醒，春夏交替，皮脂分泌旺盛，容易誘發或加重青春痘，皮膚科醫師也點出常見「抗痘迷思」，呼籲民眾避免踩雷。

外擦A酸 須搭配乳液保濕

食藥署藥品組科長洪國登指出，青春痘與毛囊阻塞、荷爾蒙變化、壓力與作息失調等因素有關，治療藥品分為外用與口服2大類，常見外用藥包括過氧化苯、抗生素、A酸與杜鵑花酸。其中，過氧化苯可抗菌、溶解角質，適合輕度痘痘；A酸則能調節角質代謝、減少粉刺，但具刺激性，使用時應搭配保濕與防曬。較嚴重的情況則可能需口服抗生素、荷爾蒙藥物或A酸治療。

林口長庚皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠指出，A酸是治療痘痘的常見良方，但也常出現錯誤迷思，例如有人認為「擦A酸會讓皮膚乾，不擦乳液比較好」，其實使用A酸後角質層變薄，皮膚反而更需要保濕，否則容易出現脫皮、濕疹。

囊腫型「爆痘期」忍1-3月改善

近年流行「早C晚A」保養法也非人人適用。黃毓惠表示，晚「A」通常指A醇、A醛等A酸類產品，屬刺激性成分，有患者使用後臉頰泛紅、脫皮，最後到門診求助，停用並加強保濕才能改善，她強調，選擇保養應依個人膚質，而非盲目跟風。

黃毓惠說，許多人擔心「擦A酸會大爆痘」，事實上粉刺多或是囊腫型痘痘患者，初期使用時粉刺大量排出，可能出現短暫「爆痘期」，建議從低劑量開始，耐心使用1-3個月就能見效。她也提醒，坊間偏方如塗小黃瓜、牙膏或精油等，恐引發過敏或光敏感，應避免使用；痘痘屬發炎性病灶，亂擠只會讓細菌感染更嚴重，甚至可能引發蜂窩性組織炎。

口服A酸 孕前須停藥1個月

有不少人誤以為可長期服用口服A酸、當作保養，黃毓惠也提醒，A酸具致畸胎性，女性懷孕前至少要停藥1個月，服藥期間更禁止捐血，並應定期監測肝功能與血脂。

食藥署副署長王德原補充，A酸屬處方藥，需由醫師評估開立，切勿自行購買或從網路取得，抗痘應搭配正確清潔、規律作息與健康飲食，才能真正戰勝痘痘。

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