經期血崩 子宮鏡雞尾酒療法免切除

▲吳秉忠醫師說明，患者的子宮是正常子宮的2倍大。（照片提供／吳秉忠）

文／吳秉忠

1名40歲女性自然產3次，無不良嗜好，亦無特殊病史。近2年來，每個月經期來就經血狂流，每個小時必須更換衛生棉，嚴重影響工作生活，同時，月經來時，經痛嚴重，吃遍止痛藥卻效果不彰，且經痛時間越來越長，沒有經期的時間，也會有下腹隱隱作痛的症狀。

患者甚至經期流血流到血紅素剩下正常人的一半而已，幾乎快要休克昏厥的地步，需要去急診室輸血。

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子宮因肌腺症造成異常增大

經超音波檢查，個案罹患子宮內膜異位症，發現患者的子宮因肌腺症造成子宮肌肉層浮腫增厚，整個子宮大小已經是正常2倍大，造成子宮體積異常增大。

子宮內膜異位症有很多型態，常見者如長到卵巢，即稱為巧克力囊腫。而該個案的子宮內膜異位症，是長到子宮的肌肉層，於是肌肉層變厚變腫，子宮體積因此大增。患者常有經痛、經血量很多等症狀。因為是子宮問題，如果要完全根治疾病，有些醫師會建議患者做子宮全切除。

醫病溝通後，患者想要保留子宮，因此，以子宮鏡雞尾酒療法治療。以藥物抑制荷爾蒙活性，並安排子宮鏡內膜燒灼手術，及置放荷爾蒙避孕器，壓抑子宮內膜生長，終於解決患者的血崩困擾，並保留子宮，術後追蹤證實血紅素已恢復正常，告別貧血經痛人生。

子宮肌腺症相當常見，為子宮內膜生長侵入子宮肌肉層的疾病。目前確切的子宮肌腺症成因及致病原因仍不明，但普遍認為可能和經血逆流、淋巴循環、免疫功能障礙有關。

這類患者常有強烈經痛、血流不止，下腹悶脹等症狀。雖然有藥物能嘗試治療，但有些患者症狀嚴重難以控制。子宮切除是治療選項之一，但較侵入性具有風險。

子宮肌腺症目前沒有單一絕對預防方式，建議從日常生活習慣著手，包含作息規律讓月經正常、體重控制、避免高熱或化工製品等環境荷爾蒙。飲食則清淡少油、少鹽、並攝取適量植物油與堅果的不飽和脂肪酸。

（作者為中醫大新竹附醫婦產科醫師）

▲正常子宮和子宮肌腺症對照圖。（照片提供／吳秉忠）

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