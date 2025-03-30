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軟骨發育不全症 5月起納健保給付

2025/03/30 05:30
軟骨發育不全症 5月起納健保給付

▲治療「軟骨發育不全症」，發育期是關鍵期，必須把握黃金時間維持骨頭正常生長（圖中人物與本新聞事件無關）。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

軟骨發育不全症 5月起納健保給付

▲健保署署長石崇良表示，治療「軟骨發育不全症」的新藥 vosoritide 納入健保給付。（記者邱芷柔攝）

對「軟骨發育不全症」的病童來說，身高矮小從來不是最難的事，真正的挑戰是在成長過程中無法自理生活，像是上完廁所洗手台永遠搆不到，連擦屁股都得靠父母協助，雖然目前已有可治療該疾病的新藥「vosoritide」問世，但每人每年藥費高達700萬元，對多數家庭而言幾乎難以負擔。健保署昨天宣布，今年5月1日起vosoritide納入健保給付，預估每年約有72名患者受惠。

預估每年約有72名患者受惠

健保署署長石崇良說，最新「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」審議通過將vosoritide納入給付，這款藥物需每日皮下注射，可刺激骨骼生長板發育，除了提升患者身高，也能改善四肢比例與頭顱外觀，進一步增進生活自理能力。

軟骨發育不全症是一種因骨骼發育異常導致身材矮小的遺傳疾病，發生率約為每2萬5千人中有1人。主要病因是「纖維芽細胞生長因子接受體3（FGFR-3）」基因出現缺陷，影響長骨正常發育，導致四肢骨骼生長受限，患者終生身高約為130公分，四肢比例也明顯較短。

石崇良說，有些患者上廁所都沒辦法自己擦屁股，父母親必須跟在後面，雖然不會直接威脅生命，但對日常生活造成極大限制。他表示，過去健保多優先補助救命藥物，但現在也開始關注患者的生活品質，「尤其我們小孩也少了，如果能幫他們過上正常人生，將來也能對社會有所貢獻」。

2歲起治療 療程長達10至15年

石崇良指出，只要經基因檢測確診為軟骨發育不全症，即可申請用藥。治療年齡從2歲起，持續施打至青春期骨骼發育結束、生長板癒合為止，女生約14歲，男生則可至16至18歲，整體療程可能長達10至15年。健保署預估，每年約有72名病童符合給付條件，年度健保支出約5億元，將由罕藥專款支應。

「如果能夠早一點打，幾乎可以跟一般人差不多高」，石崇良強調，發育期是治療的關鍵期，必須把握黃金時間維持骨頭正常生長，預期政策實施初期申請人數會較多，但隨年齡層分布趨於穩定，給付人數將逐漸平穩。

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