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清明連假防「蛇吻」 牢記「5要5不」自救保命

2025/03/28 05:30
清明連假防「蛇吻」 牢記「5要5不」自救保命

▲施打抗蛇毒血清是毒蛇咬傷的主要治療方式；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

春季氣候溫暖潮濕，正是蛇類活躍的高峰期。清明連假將至，民眾掃墓、登山、踏青活動頻繁，疾病管制署昨提醒，每年都有約1000人遭毒蛇咬傷，野外活動時務必提高警覺，穿著長袖衣物與長靴、進入草叢前先打草驚蛇，避免在蛇類活躍的時段（清晨、傍晚、雨後）久留，防範毒蛇攻擊。

野外應穿長袖長褲

疾管署副署長曾淑慧指出，國內每年約有近千人遭毒蛇咬傷，高峰期落在4月至8月間。常見毒蛇依毒性類型分為3類6種，包括出血性毒蛇：龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）、百步蛇；神經性毒蛇：飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）、雨傘節；混合毒性蛇類：鎖鏈蛇兼具出血與神經毒性，危險程度更高。

曾淑慧說，毒蛇咬傷主要治療方式為施打抗蛇毒血清，疾管署是目前全國唯一生產供應機構，目前已於全台190多家醫療院所設有儲備點，血清有半年的庫存量，目前均供應無虞。民眾如需查詢可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢系統」查詢鄰近醫療院所備量，切勿自行購買來源不明藥物，以免延誤就醫。

疾管署也提醒，遭蛇咬務必牢記「5要5不」原則，5要：「要」視為毒蛇咬傷處理、「要」記毒蛇外觀特徵；「要」脫飾品，避免肢體腫脹；「要」包傷口上緣，減緩毒液擴散；「要」保持冷靜並儘速就醫。

勿用嘴吸出毒液

「5不」則是「不」割開傷口，避免感染；「不」用嘴吸出毒液，避免感染；「不」冰敷，避免組織壞死；「不」飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用；「不」延誤就醫，耽誤治療時機。

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