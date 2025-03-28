公費疫苗擴大接種》「肺鏈」感染重症併發症 醫示警癌友風險高50倍

▲林口長庚副院長邱政洵（右）、台大醫院小兒感染科主任呂俊毅（左）齊呼，肺炎鏈球菌重症率高，高風險族群應盡快接種疫苗。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲疾管署自3月10日起，將公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象擴大至19至64歲高風險者，符合條件者應儘速接種；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

感染肺炎鏈球菌對免疫低下者威脅極大，尤其血液腫瘤疾病患者，染病風險高出一般人50倍！根據疾管署統計，截至2025年3月25日，國內已有101例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診，其中11人不幸死亡，為保護高風險族群，疾管署自3月10日起，擴大公費疫苗接種對象，專家也呼籲符合資格者盡快接種。

感染IPD後10年死亡風險達3成

肺炎鏈球菌常潛伏於鼻腔，當免疫力下降，細菌就會趁機進入體內，透過呼吸道或血液擴散，引發肺炎、腦膜炎、敗血症等嚴重併發症。研究顯示，感染IPD後10年內死亡率可達30%，平均壽命縮短近10年，對免疫力弱者危害更大。

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台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，2024年IPD確診病例達315例，創近5年新高。肺炎鏈球菌全年皆可能傳播，流感季節更易感染，患者肺部X光影像常需2至4個月恢復，症狀可能持續半年以上，顯示對身體的長期影響不可輕忽。

台大醫院小兒感染科主任呂俊毅也指出，研究顯示，血液腫瘤疾病患者感染IPD風險為常人50倍！癌症患者因免疫抑制治療、慢性發炎或造血功能下降，易成感染高風險族群，癌症確診後第1年，「感染」是僅次於癌症的第2大死因，多與流感、肺炎有關。

此外，慢性病患者也是高風險群。研究顯示，19至64歲族群中，糖尿病患者感染IPD風險為一般人4倍，器官移植者4.2倍、心衰竭患者5倍、肝病7倍、肺病10倍，而慢性腎病患者更高達21倍。

新增19-64歲6類高風險者免費打

為保護高風險族群，除原本提供5歲以下幼童與65歲以上長者公費疫苗外，疾管署自3月10日起，將接種對象擴大至19至64歲IPD高風險者，包括「脾臟功能缺損、免疫不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制或放療的癌症與器官移植患者等」。符合資格者可免費接種1劑13價及1劑23價疫苗。

疾管署強調，疫苗對中重症保護力達75%，適逢清明連假，民眾返鄉出遊頻繁，傳染風險升高，請符合條件者儘速接種，為自己與家人建立防護網。

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