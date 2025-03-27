選對黃金期 「牙齒矯正」事半功倍

▲李欣頻醫師為民眾說明牙齒矯正的黃金期；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／李欣頻）

文／李欣頻

牙齒矯正不僅關乎美觀，更影響口腔健康與咬合功能。矯正治療的效果與年齡息息相關，特定的「黃金時期」能讓治療事半功倍，縮短療程並提升矯正效果。

◎嚴重的齒列不正可能造成的影響如下：

●口腔清潔困難，容易引發蛀牙或牙周病。

●咬合不正，影響咀嚼功能，可能進一步影響營養吸收。

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●可能影響發音，導致說話含糊或發音不清楚。

●長期不正確的咬合可能導致下顎關節疼痛、頭痛或肌肉疲勞。

●齒列不正可能影響自信心，對外貌的擔憂可能導致心理壓力。

門診中，常有許多家長會諮詢孩子矯正牙齒的最佳時機，擔心年齡過小或過大會影響治療效果，也有些成年人在成年後才考慮矯正，擔心治療過程過長或效果不如預期。事實上，矯正的黃金時期因人而異，關鍵在於牙齒與顎骨的發展狀況，以及個人的矯正需求。

通常認為矯正的黃金時機約在12-15歲之間，此時恆齒已經發育完成，顎骨也大致定型，身體整體尚在成長，這時進行矯正的療程較短，效果也較顯著。

儘管12-15歲被認為是黃金矯正時期，其他年齡段仍然可以進行矯正，只是成年人矯正可能需要更長的時間，通常需要1-3年，並且治療的複雜度可能較高，尤其是當牙齒或顎骨的發育已經穩定時。

對於成年人來說，矯正治療可能會面臨一些額外挑戰，包括牙齒移動的速度較慢、牙齒和顎骨的硬度增加，以及可能需要額外的手術或治療來改善顎骨結構。不過，現代矯正技術的進步提供了多種解決方案，如隱形矯正，透明可拆卸，適合在意外觀的成年人；陶瓷牙套，顏色接近牙齒，較不顯眼；以及傳統金屬牙套，雖較明顯但效果穩定。

此外，對於牙齒排列嚴重不正或骨骼問題較為明顯的患者，可透過迷你骨釘輔助牙齒移動，加強矯正效果，甚至在必要時，搭配正顎手術來改善顎骨結構，使咬合更為協調。

選擇合適方法並配合醫師建議

任何年齡都能有理想矯正效果

隨著技術的發展，這些方法讓治療效果更顯著，過程也變得更加舒適與高效，即使是成年人仍能獲得理想的矯正成果。

無論是兒童、青少年還是成年人，牙齒矯正都能改善齒列問題，提升口腔健康與自信心。雖然黃金時期能讓矯正更順利，但只要選擇合適的方法，並配合專業醫師的建議，任何年齡都能獲得理想的矯正效果。

若有矯正需求，建議及早諮詢牙醫，讓自己擁有健康整齊的牙齒，展現自信燦爛的笑容。

（作者為中山醫院牙科部醫師）

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