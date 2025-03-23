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居家燙傷 切記沖脫泡蓋送

2025/03/23 05:30
居家燙傷 切記沖脫泡蓋送

▲家長要小心孩子因好奇而打翻熱水或熱食，引發的燙傷意外；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蕭相如

1歲的小新最近剛學會走路，每天都活力滿滿在家裡探險。某天晚上，家人幫他準備了稀飯，放在桌子上，打算等涼一點再給他吃。不料，卻傳來了嚎啕大哭的聲音，看到稀飯被打翻在地上，家長很快地把小新帶到急診。

在急診，發現在臉上和脖子發紅，已經有水泡的生成，上面還有一些飯粒。很快地幫他用冷水沖洗患處約30分鐘。初步診斷為體表面積3%淺二度燙傷。

之後，我們繼續進行燙傷的處置，也開立了適當的止痛藥物和進行衛教的指導。除此之外，也通知醫院的兒保小組，告知家長照顧過程哪一部分可以改進。經過2週之後，小新已經完全痊癒了，沒有留下疤痕。

稀飯是怎麼被打翻的？當小孩肚子餓時，就會發揮覓食的本能，沿著味道尋找食物。小孩的身高如果比桌子低的話，他就會抓桌巾，一個不穩，就可能把桌巾扯下，打翻熱騰騰的稀飯。

急救5步驟 第一步不是送醫院

《兒童健康手冊》上有1個檢核表，在預防燙傷的欄位中，其中一項就是「避免在餐桌上放置桌巾」。此外，如果燙傷發生了，第一件事並非送醫院，而是用流動的自來水沖洗傷口15-30分鐘，以降低表面溫度。燙傷急救5步驟是「沖、脫、泡、蓋、送」。

小孩的行為看似毫無規則，但是仍有一定的脈絡可循。這也說明兒保小組的功能之一，統計意外事故的型態，找出意想不到但是又常發生的狀況，幫助父母預防可能的陷阱。

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