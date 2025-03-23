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一檢查就有事? 逃避癌症篩檢要不得

2025/03/23 05:30
一檢查就有事? 逃避癌症篩檢要不得

▲民眾千萬不可有「沒檢查沒事，一檢查就有事」的心態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

一檢查就有事? 逃避癌症篩檢要不得

▲積極健康檢查，及早發現癌變，及早介入。（照片提供／余宜叡）

●案例1：40多歲的古小姐，姑姑和母親都曾罹患乳癌，使她對自身的健康狀況憂心忡忡。然而，她選擇不去做乳房檢查，因為她認為「不檢查就不會發現自己得了乳癌，沒檢查沒事，一檢查就有事」，這種想法讓她遲遲不願面對潛在的風險。

一檢查就有事? 逃避癌症篩檢要不得

▲乳癌篩檢屬於5大公費篩檢之一。（照片提供／余宜叡）

●案例2：50多歲的許先生長期抽菸，菸齡超過20年，每天吸菸量達2包以上。此外，他的母親也因肺癌去世，使他成為肺癌的高風險族群。然而，他卻抱持著消極態度，認為「反正我一定會得肺癌，不如就順其自然，走一步算一步」。因此，他選擇不進行任何檢查或預防措施。

●案例3：50多歲的林女士平時十分注重健康，定期參加成人健康檢查，並搭配高階篩檢以檢測是否有癌症的風險。最近，她在檢查中發現肺部出現接近1公分的腫瘤，經過手術切除後，確診為肺癌。她難以置信，自己不菸不酒、生活習慣良好，為何仍然會罹患肺癌？

在接受醫師的衛教與建議後，古小姐終於鼓起勇氣，安排乳房超音波檢查，結果發現左乳有1顆小於2公分的良性腫瘤。乳房外科醫師建議她定期追蹤，以確保健康狀況。

另一方面，許先生接受低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT），結果顯示肺部正常，這讓他重新審視自己的健康，並決定透過戒菸門診與藥物輔助來戒菸。

林女士在切除肺腫瘤後，定期回診追蹤，並且依舊樂觀地享受生活，甚至三不五時還出國旅遊。

早期篩檢及早治療 提高存活率

事實上，癌症家族史確實會提高罹癌機率，但並不代表一定會得癌症。同樣地，沒有癌症家族史的人也不代表可以完全免於罹癌的風險。隨著醫學進步，許多癌症已經可以透過早期篩檢發現，並及早治療，提高存活率。因此，建議民眾積極進行健康檢查，不要抱持鴕鳥心態，逃避篩檢。如果能夠及早發現問題，並進行適當的治療，不僅能獲得良好的預後，還能避免未來龐大的癌症治療費用負擔。

5大癌症公費篩檢 應充分利用

目前政府提供5大癌症（肺癌、大腸癌、口腔癌、乳癌與子宮頸癌）的公費篩檢，然而，建議民眾根據個人健康風險，針對國人十大癌症死因進行適當的篩檢，以降低癌症帶來的危害。

勇敢面對檢查，就是為自己與家人創造更健康的未來。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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