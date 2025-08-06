感冒可能讓癌症復發？醫師揭潛伏細胞甦醒機制

感冒病毒不單只是呼吸道症狀，還可能喚醒沉睡的癌細胞。乳癌患者感染後恐增轉移風險。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕感冒不只是小病，竟可能讓潛藏十年的乳癌細胞死灰復燃！台北榮總遺傳優生科主任張家銘揭示驚人研究，指出流感與COVID-19病毒恐引發癌症復發，癌友感染後應警覺。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，感冒病毒不只帶來喉嚨痛與發燒，更可能是癌細胞甦醒的導火線。根據2025年《自然》（Nature）期刊研究，病毒感染會刺激原本潛伏在肺部的乳癌轉移細胞重新活化，短短兩週內就可能形成新腫瘤，顛覆過往對病毒的單純印象。

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病毒感染恐讓癌細胞甦醒

研究指出，不論是流感或新冠病毒，皆可能透過白介素-6（IL-6）這項發炎因子刺激癌細胞活化。實驗中只要去除IL-6基因，即便感染病毒，癌細胞也依然沉睡未動。這顯示IL-6是癌細胞甦醒的關鍵火種。

免疫細胞反變幫兇

令人震驚的是，原本應對抗癌細胞的CD4+T細胞，在感染後竟形成肺部淋巴組織，壓抑殺手型CD8+細胞，反讓癌細胞有了「護身堡壘」。移除 CD4+細胞後，CD8+才恢復戰力，顯示免疫系統可能在病毒來襲時被「綁架」。

人類數據也印證：風險飆升

研究團隊分析英、美大型資料庫，發現癌症康復者若曾感染COVID-19，肺轉移風險提高達44％，尤其乳癌患者即便康復十年，也可能因病毒感染而復發，這警訊不容忽視。

面對風險，癌症康復者感染後可主動追蹤以下三項指標：

• 白介素-6（IL-6）濃度。

• C-反應蛋白（CRP）。

• 白血球與嗜中性球變化。

此外，平日應透過飲食與作息穩定身體：多攝取抗發炎與抗氧化食物，如深綠蔬菜、富含Omega-3的魚類、薑黃、莓果、橄欖油等，並維持充足睡眠、壓力管理與適度運動，打造強韌免疫力。

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