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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

勞動人口罹癌破50萬 病團估衝擊年產值720億

2025/08/06 16:46

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（前左）6日在「2025青年健康論壇」開幕式上，頒發感謝狀給企業代表。（記者廖振輝攝）

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（前左）6日在「2025青年健康論壇」開幕式上，頒發感謝狀給企業代表。（記者廖振輝攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內勞動人口罹癌數突破50萬大關，台灣年輕病友協會粗估，這些青壯年因癌離開職場造成的產值流失，1年高達720億元，呼籲政府提供更多支持，包含健保是否給付醫材、藥品的醫療科技評估，納入社會影響考量，守住勞動量能，才能保住國家競爭力。

台灣年輕病友協會今（6日）舉辦「2025青年健康論壇」，國內外專家與官署代表齊聚一堂，總統賴清德亦錄製影片表示，身為台灣首位醫師總統，致力於打造健康台灣，讓國人更健康，過去1年擴大癌篩對象、擴增健保預算、強化三高防治，並成立癌藥基金「用多少、補多少」，就是希望翻轉過去病友看得到新藥卻用不起的無力感，希望他們面對病痛挑戰時，能被制度接住，也被社會理解。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，衛福部統計，我國20至64歲勞動人口罹癌數，從2014年41萬人成長至2023年50.7萬人，勞動部進一步分析發現，民眾罹癌後5年，近5成勞動力流失，包含治療效果不佳造成死亡，或是無法康復到足以回原本職場。

劉桓睿說明，疾病年輕化造成的失能問題已成為國際社會關注焦點，紛紛討論因應策略，呼籲我國健保評估是否給付醫材、藥品時，除了臨床效益外，也應加強「以人為本」的思考，將可能造成的勞動力衝擊、稅收減損、社福支出增加等整體社會影響納入考量。

特地來台參與論壇的國際醫療科技評估學會（HTAi）主席Ann Single認為，醫療科技評估是一個複雜的知識領域，若在決策過程可納入病人觀點，有助提升政策的可行性與公平性，也更確保醫療資源配置真正回應患者需求。台灣若能建立制度化、透明化的病友參與機制，將可打造更具韌性與永續性的健保制度。

HTAi主席Ann Single。（記者廖振輝攝）

HTAi主席Ann Single。（記者廖振輝攝）

健保署長石崇良指出，台灣勞動力人口於2015年攀高峰後逐年下降，是攸關國家競爭力的隱憂。青壯年為重要中堅份子，並正值家庭經濟重心，若生病最需要政府支持，因此健保持續檢討造成經濟破壞性的醫療支出，例如癌症納入新藥，給付亦從晚期擴及早期，就是希望給年輕病友更多支持，未來也期待專家會議有病友專家加入。

衛福部健保署長石崇良6日出席「2025青年健康論壇」，並在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

衛福部健保署長石崇良6日出席「2025青年健康論壇」，並在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

衛福部健保署長石崇良（中）、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（左四）、HTAi主席Ann Single（右四）等人6日出席「2025青年健康論壇」，並與其他來賓合影。（記者廖振輝攝）

衛福部健保署長石崇良（中）、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（左四）、HTAi主席Ann Single（右四）等人6日出席「2025青年健康論壇」，並與其他來賓合影。（記者廖振輝攝）

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。（記者廖振輝攝）

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶。（記者廖振輝攝）

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