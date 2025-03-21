85歲嬤腦中風 取栓術搶命成功

▲電腦斷層血管攝影顯示大動脈阻塞（紅圈處）。 （彰化醫院提供）

記者顏宏駿／彰化報導

▲醫師施予動脈內取栓術。 （彰化醫院提供）

85歲的蕭老太太因腦內大動脈阻塞，造成眼歪嘴斜、意識不清，家人急送彰化醫院，注射血栓溶解劑，再由台大雲林分院支援的醫師蕭又仁進行腦動脈內取栓術（EVT），才合力將她救回。

及時取出血栓 減低神經功能受損

蕭老太太日前欲午休時突然眼歪嘴斜、全身發抖，想要說話卻聲音薄弱模糊，家人立即叫救護車送醫。彰化醫院神經內科主任連宮瑩表示，她到院時，身體左側無力，經電腦斷層血管攝影術（CTA）發現其右側中大腦動脈近端阻塞，是急性缺血性腦中風，先經靜脈注射血栓溶解劑，再由支援醫師蕭又仁進行腦動脈內取栓術。

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連宮瑩說，此個案確認有大血管阻塞，排除出血，也透過家屬知道中風發生的時間不久，適合進行動脈內取栓術。動脈內取栓術可以讓原先缺血的組織盡快重新獲得血液，搶救尚未壞死的腦細胞，讓病患的神經功能受損降到最低。

蕭又仁表示，腦部小動脈阻塞以施打血栓溶解劑為主，至於大動脈阻塞，注射血栓溶解劑，並施予動脈內取栓術是最新最有效的方法，這是將取栓的導管經鼠蹊部穿刺進入體內，再深入到阻塞的腦血管之中，搭配導管抽吸或支架拉取，將塞在血管中的血栓取出。

蕭又仁強調，腦血管阻塞將因為缺氧，每分鐘死亡190萬個腦細胞，因此大動脈內取栓的時間要快，如果腦梗塞時間過久才被發現送醫，缺血組織範圍過大，就不樂觀了。

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