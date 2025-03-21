天天按壓眼球 6旬男突然眼朦朧

▲醫師提醒萬一水晶體懸韌帶受損或斷裂，恐導致水晶體脫位至玻璃體腔內。（照片提供／林純如）

文／林純如

▲民眾如果發現視力惡化，務必儘速就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

63歲許男每天猛盯手機關心股市起伏，長期下來用眼過度十分疲累。日前友人建議不妨按摩眼球紓壓，結果扯斷懸韌帶導致水晶體完全脫位，遠視度數瞬間狂飆1000度，不得不安排人工水晶體手術治療才找回健康視力。提醒民眾，眼睛是極為脆弱的器官，錯誤按摩方式可能造成不可逆的視力損害，不可不慎。

▲民眾因過度用力按摩眼球，導致水晶體完全脫位，所幸手術後恢復正常視力。（照片提供／林純如）

患者自述日前因感到眼睛疲勞，聽信友人建議「按摩眼球能改善視力」的說法，開始每天以極大力道按壓眼睛，結果某日按摩後突然發現眼前一片朦朧，緊急前往眼科就診；檢查後發現，患者的水晶體懸韌帶已經完全斷裂，導致整顆水晶體脫落至玻璃體腔內，遠視度數瞬間增加1000度，必須盡快手術處理。

請繼續往下閱讀...

懸韌帶斷裂 水晶體完全脫位

正常來說，水晶體之所以能穩定地位於眼球中央，是因為被360度的懸韌帶固定，這些韌帶如同鼓面四周的釘子，能讓水晶體維持均衡的張力。正常狀況下，水晶體前後軸與視軸幾乎一致，可協助眼睛聚焦。但懸韌帶並非堅硬如骨骼般結構，而是相對脆弱的結締組織，過度的外力壓迫會導致其受損甚至斷裂。

該患者就是因長期、強力地直接按壓眼球，使得懸韌帶逐漸鬆弛，最終完全斷裂，水晶體因而掉入眼球後方，一旦缺乏水晶體的對焦調節功能，遠視度數就會瞬間加深，導致看東西會嚴重模糊，甚至會看到異常的陰影或圓形影像。

解決「水晶體全脫位」方式是透過手術將脫位的水晶體清除，再植入特殊人工水晶體夾住虹膜，以取代原有水晶體、提供屈光度數，其結構類似螃蟹鉗子，能夾住虹膜，並將人工水晶體穩定固定在適當位置，同時經由術前精密計算，解決原有的近視或遠視問題，術後患者遠視回復至25度，視力恢復1.0，讓他擺脫厚重的遠視眼鏡。

人工水晶體手術 找回健康視力

其實除了直接用力按摩眼球可能導致水晶體脫位外，有些民眾也會使用工具拍打敲擊眼部，這些行為都可能造成水晶體懸韌帶受損，若感到痠澀或疲勞，可透過閉眼休息、望遠或溫敷來舒緩，不可直接按壓眼球。

提醒民眾，萬一真的不慎按壓後發現視力受損，第一時間務必前往眼科就醫檢查，若水晶體全脫位至玻璃體腔內後仍拖延不治療，時間一久會與視網膜沾黏變得混濁，導致葡萄膜炎甚至併發青光眼的風險增加，建議盡快手術治療，才能挽救好視力。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法