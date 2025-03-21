自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

天天按壓眼球 6旬男突然眼朦朧

2025/03/21 05:30
天天按壓眼球 6旬男突然眼朦朧

▲醫師提醒萬一水晶體懸韌帶受損或斷裂，恐導致水晶體脫位至玻璃體腔內。（照片提供／林純如）

文／林純如

天天按壓眼球 6旬男突然眼朦朧

▲民眾如果發現視力惡化，務必儘速就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

63歲許男每天猛盯手機關心股市起伏，長期下來用眼過度十分疲累。日前友人建議不妨按摩眼球紓壓，結果扯斷懸韌帶導致水晶體完全脫位，遠視度數瞬間狂飆1000度，不得不安排人工水晶體手術治療才找回健康視力。提醒民眾，眼睛是極為脆弱的器官，錯誤按摩方式可能造成不可逆的視力損害，不可不慎。

天天按壓眼球 6旬男突然眼朦朧

▲民眾因過度用力按摩眼球，導致水晶體完全脫位，所幸手術後恢復正常視力。（照片提供／林純如）

患者自述日前因感到眼睛疲勞，聽信友人建議「按摩眼球能改善視力」的說法，開始每天以極大力道按壓眼睛，結果某日按摩後突然發現眼前一片朦朧，緊急前往眼科就診；檢查後發現，患者的水晶體懸韌帶已經完全斷裂，導致整顆水晶體脫落至玻璃體腔內，遠視度數瞬間增加1000度，必須盡快手術處理。

懸韌帶斷裂 水晶體完全脫位

正常來說，水晶體之所以能穩定地位於眼球中央，是因為被360度的懸韌帶固定，這些韌帶如同鼓面四周的釘子，能讓水晶體維持均衡的張力。正常狀況下，水晶體前後軸與視軸幾乎一致，可協助眼睛聚焦。但懸韌帶並非堅硬如骨骼般結構，而是相對脆弱的結締組織，過度的外力壓迫會導致其受損甚至斷裂。

該患者就是因長期、強力地直接按壓眼球，使得懸韌帶逐漸鬆弛，最終完全斷裂，水晶體因而掉入眼球後方，一旦缺乏水晶體的對焦調節功能，遠視度數就會瞬間加深，導致看東西會嚴重模糊，甚至會看到異常的陰影或圓形影像。

解決「水晶體全脫位」方式是透過手術將脫位的水晶體清除，再植入特殊人工水晶體夾住虹膜，以取代原有水晶體、提供屈光度數，其結構類似螃蟹鉗子，能夾住虹膜，並將人工水晶體穩定固定在適當位置，同時經由術前精密計算，解決原有的近視或遠視問題，術後患者遠視回復至25度，視力恢復1.0，讓他擺脫厚重的遠視眼鏡。

人工水晶體手術 找回健康視力

其實除了直接用力按摩眼球可能導致水晶體脫位外，有些民眾也會使用工具拍打敲擊眼部，這些行為都可能造成水晶體懸韌帶受損，若感到痠澀或疲勞，可透過閉眼休息、望遠或溫敷來舒緩，不可直接按壓眼球。

提醒民眾，萬一真的不慎按壓後發現視力受損，第一時間務必前往眼科就醫檢查，若水晶體全脫位至玻璃體腔內後仍拖延不治療，時間一久會與視網膜沾黏變得混濁，導致葡萄膜炎甚至併發青光眼的風險增加，建議盡快手術治療，才能挽救好視力。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中