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口腔灼熱腫脹 竟是「慢性重度蟑螂過敏」

2025/03/20 05:30
口腔灼熱腫脹 竟是「慢性重度蟑螂過敏」

▲圖解說明巧克力中蟑螂蛋白抗原，引起過敏性口腔炎的機轉。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

口腔灼熱腫脹 竟是「慢性重度蟑螂過敏」

▲患者整個舌面黏膜紅腫。（照片提供／陳建志）

1名75歲男性，近半年來，口腔內側反覆灼熱腫脹，嚴重時，需含冰塊緩解，長期服用止痛藥，但效果逐漸減弱，最終因疼痛加劇，曾多次掛急診。此次就醫時，可見他的口腔黏膜紅腫，身上有皮疹，鼻腔黏膜蒼白。抽血檢查顯示，E型免疫球蛋白（IgE）數值飆升，明顯為過敏反應。

進一步詢問飲食習慣，他提到，自己喜愛巧克力，近期，孫子特地從海外，收集並帶回許多知名品牌，讓他每天看電視時，可以邊泡茶邊品嚐，吃完後心情愉悅。我懷疑是巧克力過敏，安排224項過敏原檢測，結果顯示，他並未對巧克力過敏，竟然是「慢性重度蟑螂過敏」。

患者難以置信，堅稱目前住在新房子，居家環境整潔，連隻螞蟻都沒有，更從未見過蟑螂，甚至懷疑檢驗有誤。我再次為他安排過敏原檢測，結果仍相同。事實上，他的疾病，並非來自巧克力本身，而是對其中的蟑螂過敏原產生反應。

醫囑避免接觸過敏原 服用抗組織胺治療

巧克力製作過程中，可可豆需發酵大約1週，才能產生獨特的香氣，倘若工廠環境不潔，容易滋生大量昆蟲，最常見的就是蟑螂。之後，在可可豆經烘焙、研磨成粉的過程中，難免混入部分昆蟲，最終一起被製成巧克力。當患者食用後，過敏原與IgE結合，變成免疫複合體，與肥大細胞結合。肥大細胞釋放出大量組織胺，導致口腔黏膜炎及全身過敏反應，引發疼痛與不適。

治療上，患者需立即停止食用巧克力，避免持續接觸過敏原，並服用抗組織胺，中和體內組織胺。遵循建議後，他的口腔疼痛、皮疹及鼻炎症狀，均迅速緩解。

需注意的是，胃酸逆流、乾燥症、維生素B缺乏，或頸椎椎間盤狹窄壓迫舌頭本體感覺神經，也可能導致慢性廣泛性口腔疼痛（灼口症），治療方式不同。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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