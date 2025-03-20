眉毛「圓禿」 自體免疫出問題

▲眉毛也可能出現圓禿；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

▲圖2：治療過後，眉毛生長恢復正常。（照片提供／王綺嫻）

前陣子王小姐的左側眉毛有脫落現象，每次化妝時都要細心畫眉，才能讓兩邊的眉毛看起來對稱。

▲圖1：左側眉毛前段及中央幾乎完全脫落，只剩眉尾及眉毛邊緣有眉毛存在。（照片提供／王綺嫻）

1個多月之後，眉毛沒有長出來，脫落的範圍逐漸擴大（圖1），她很擔心眉毛全部掉光，於是來醫院掛號求診。

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檢查發現，左側眉毛前段及中央幾乎完全脫落，眉尾及眉毛邊緣還有細小的眉毛存在。和右側濃密眉毛相比相差很大。同時檢查王小姐的頭髮，沒有看到落髮的區塊，做頭髮拉扯檢查也沒有異常落髮，看診結果為圓禿。

王小姐問：「請問醫師，圓禿也會影響眉毛嗎？」圓禿發生的位置，最常影響頭髮，但不僅僅限於頭髮，眉毛、鬍鬚、眼睫毛、腋毛、陰毛等，都有可能出現圓禿。

圓禿好發於20-50歲的族群。發病的原因未明，可能屬於自體免疫的範疇。

圓禿患者皮膚病理切片，發現許多淋巴球攻擊生長期的毛囊，產生發炎反應，導致毛髮脫落。

有些患者像王小姐一樣，圓禿只出現在1個部位。也有些患者同時為多個部位的圓禿所困擾。例如：頭髮、眉毛及眼睫毛同時或先後發生毛髮脫落。

毛髮脫落的外觀，可能只有1塊圓形禿髮的範圍，也可能有多塊圓形禿髮。更嚴重的，受影響部位的毛髮完全脫落或全身的毛髮都脫落。

若落髮快速範圍大 建議盡速就醫治療

大部分的圓禿有機會自行痊癒，大約需要數個月至1年的時間。

如果落髮速度快，範圍快速擴大，或該落髮區域已完全沒有毛髮，建議盡快就醫接受治療。持續超過2年的圓禿，治療效果較差。

圓禿的治療有許多方式。可依照患者年齡、落髮範圍、是否合併慢性病及病程長短，投予不同治療。

局部治療包括在落髮位置注射類固醇藥物或塗抹外用免疫藥物。

系統性治療的口服藥物，包括類固醇及小分子免疫抑制劑（JAK inhibitor）等。

王小姐接受局部注射類固醇藥物，眉毛生長漸漸恢復正常（圖2）。

少數圓禿患者會有反覆發生落髮的情形，建議至皮膚專科醫師處就醫，持續追蹤治療。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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