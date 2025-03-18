「肛門失禁」敏感易怒 被誤為精神疾病

▲肛門失禁對患者的身心健康與生活都有莫大影響；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／謝卿宏

肛門失禁的盛行率約2.3%，分放屁無法控制、軟便或硬便的失禁等3級；會令人尷尬的忍不住屁，是最輕微的肛門失禁，至於硬便忍不住，則是最嚴重者。無法控制放屁雖然失禮，但若大便無法控制，就「代誌大條」了，因為持續揮之不去的異味，會讓人失去自尊。

常有病人來門診主訴生活中無法控制大便，也有人則是內診時發現肛門括約肌損傷而確認有肛門失禁。然而，偶爾會在檢查發現肛門括約肌已經嚴重損傷時，病人卻否認有失禁。

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有1位年約60歲的家庭主婦，連續2年做抹片時都被詢問是否無法控制大便？病人都冷漠否認，日前她在女兒陪伴下到門診，承認已經大便失禁10幾年，導致病人衛生困擾與社交障礙。

由於大家返家都聞到異味，而患者卻不敢說，又隨時擔心家人聞到臭味，故心理壓力非常大；若有人詢問是否聞到大便臭味時，患者就發脾氣大怒。

此外，病人也很敏感、容易沮喪、和自我封閉，而被家人當做有精神疾病，被迫去看精神科，看了10幾年，病情都沒起色，每天必須服用的精神科藥物竟然就加到10幾顆，導致病人動作遲緩、表情呆滯。

肛門失禁最常見的病因是生產時肛門括約肌損傷、與老化時的神經退化。生產時如果有部分肛門括約肌受損，但若未損傷的括約肌和相關支配的神經仍然能發揮代償作用的話，則這種代償作用可能會在50-60歲後消失，就逐漸出現相關症狀。

肛門失禁的危險因子還有脊椎損傷、中風、高血壓、糖尿病、腹瀉、慢性便祕與骨盆腔鬆弛等，故在治療前，要先做鑑別診斷。若考慮手術，則術前一定要先排除單純肛門外括約肌萎縮和陰部神經病變。

◎肛門失禁的治療

●藥物：一般常用止瀉劑和三環抗憂鬱劑，也可考慮高纖維食物。

●物理治療：以凱格爾運動最方便、有效，即使在術後也要做物理治療。

●手術：對於保守性療法失敗與肛門括約肌損傷的病人，就必須考慮效果非常好的肛門括約肌整形術。

在日常勤做凱格爾運動來加強骨盆底肌肉的力量，更是預防肛門失禁的最好方法。

（作者為茂盛醫院泌尿婦科醫師）

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