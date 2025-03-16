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補充睪固酮 男性更年期找回雄風

2025/03/16 05:30
補充睪固酮 男性更年期找回雄風

▲年過50歲的男性若出現易焦躁、易怒等情緒變化，需留心是否有睪固酮低下的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

55歲李先生是已婚公務人員，近半年來常有不定期的胸悶、容易疲勞、晚上睡不著、容易對事情焦躁、情緒不穩定，常常發脾氣，在看過各科門診依舊找不出原因，家人甚至建議他去看身心科。直到一次健康檢查意外發現他的睪固酮指數低下，且症狀也符合男性更年期的表現，在接受日常生活保養的建議及短暫的睪固酮補充後，發現之前的症狀慢慢改善，心情跟精神也變好，勃起功能也意外發現有改善。

更年期睪固酮低下 情緒反覆睡不著

男性荷爾蒙分泌高峰期，一般會出現在男性的25-35歲之間，通常50歲以後男性荷爾蒙分泌才會逐漸減少。在台灣超過50歲的男性，每5個人就有1個有睪固酮低下的問題。

當睪固酮低下會引起一連串的症狀，在生理方面，例如：肌力降低、疲勞、心悸、熱潮紅、性功能低下、眩暈、頭痛；在心理方面，例如：焦躁、憂鬱、失眠、記憶力消退、性慾降低等問題。如果有前述症狀加上抽血檢查顯示睪固酮低下，這就表示可能進入了男性更年期。

日常生活的保養可以多運動。運動不僅可以瘦身減肥、維持正常體重，還可以穩定情緒，維持體內的睪固酮；和另一半維持良好的溝通，保持親密關係，內在荷爾蒙自然會增加。此外適時補充維生素A、D、E及礦物質鋅、硒等少量元素亦有幫助。

在藥物治療方面，可以接受男性荷爾蒙的補充。目前的補充途徑有使用口服、塗抹及注射，但在補充前，需要先經過專科醫師的評估，排除攝護腺癌、男性乳癌、嚴重呼吸睡眠中止症、未經治療的泌乳激素分泌過多者、血比容（紅血球在血液中所佔體積之比率）過高等。接受治療的病患，需定期回門診追蹤，監測血比容、血色素及前列腺特異抗原指數，且不得長期補充。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

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