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停經仍不定期出血 恐罹子宮內膜癌

2025/03/14 05:30
停經仍不定期出血 恐罹子宮內膜癌

▲超音波檢查，發現吳女士子宮內膜增生異常（箭頭所指處）。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

停經仍不定期出血 恐罹子宮內膜癌

▲邵芷萱醫師提醒，停經婦女應留心身體健康狀況。（台北慈濟醫院提供）

60歲吳女士停經後仍不定期出血，定期在醫院追蹤檢查，發現子宮內膜厚度異常增生，進行「子宮內膜搔刮術」採樣，發現有1塊肉瘤，日後可能病變為「子宮內膜癌」，雙方討論後，決定摘除子宮根除病灶，術後吳女士不再受異常出血困擾，提升生活品質。

台北慈濟醫院婦產部醫師邵芷萱指出，女性癌症「子宮體癌」為國人前10大癌症排行第10名，「子宮體癌」又細分為「惡性子宮肉瘤」及「子宮內膜癌」，其中「子宮內膜癌」佔9成以上，子宮壁外層到內層是由漿膜層、平滑肌肉層及內膜層3層組織構成，當內膜層長出惡性腫瘤，即為「子宮內膜癌」，好發於50歲前後停經的女性，以及肥胖、糖尿病、多囊性卵巢症候群者。

過多雌激素刺激 易增罹癌風險

她表示，病因目前醫學上無確切說法，若內膜層接受過多雌激素刺激，將大幅增加病變機率，子宮內膜癌主要症狀為不正常出血，有些患者無明顯症狀，近年有年輕化趨勢，部分原因與飲食西化、環境荷爾蒙有關。

邵芷萱提醒，女性愛用的營養品，例如：膠原蛋白、胎盤素等，部分可能含有雌激素或是刺激雌激素的成分，食用後易導致荷爾蒙過剩，造成內膜病變，甚至增加罹癌風險。

她說，由於缺乏類似子宮頸抹片的普及篩檢方法，子宮內膜癌的診斷較困難，目前多使用「子宮內膜抽吸術」或是「子宮內膜搔刮術」進行子宮內膜採樣，將檢體送至病理化驗再評估。

臨床上會依據內膜增生情況、病灶嚴重程度及病人臨床狀況決定採樣方式，若經過病理檢驗確定為「內膜癌」，治療方式以手術為主，輔以放射治療、化療及標靶治療等，早期5年存活率高達90%，晚期大幅減半至30%以下。

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