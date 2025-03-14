心靈課憶起舊創傷 宜尋專業諮商避2次傷害

▲琪琪在身心靈課程後，尋求諮商協助整理情緒；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／薛媛云）

文／薛媛云

琪琪（化名）是1名20多歲的上班族，工作薪資中等，對心理學很感興趣，常常會去聽一些演講，或是去參加身心靈課程。後來，家人察覺她的行為舉止出現異常，例如：說話變得比較慢、講話邏輯跳來跳去的、反應也比較慢、情緒起伏大、對他人的話較敏感等。因為不知道琪琪發生什麼事，在半哄半騙的狀況下，將琪琪帶去就醫。

經會談後，心理師認為，琪琪正在經歷創傷後的反應，除了上述症狀外，還有容易緊張、失眠、逃避與人相處等，隨後探討到琪琪去參加了1個課程，課程中琪琪被喚醒和回憶起過去的創傷事件（霸凌、被老師罵和羞辱等），但課程後未察覺有問題，也未及時接受心理治療，導致琪琪不斷地想起和重新經歷創傷狀態。

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上課過程有不舒服 都須留意小心

身心靈課程不是不能參加，只是這些課程中會討論到一些心理議題，包含：原生家庭、親密關係和人際關係等，有時甚至比較深入探討這些議題，或是引發過去創傷經驗；然而受到每個人的狀況和經驗不同，對這些課程的反應也會不同。而這些課程如果沒有後續配套的評估或是諮商的話，無法得知參加課程的人後續是否產生心理不適或其他問題。

心理師建議，如果在參加這類型課程時，發現過程中有不舒服情緒，或是有不被尊重、強迫、剝奪等的感覺，都需要留意小心；如果在課程中，有被喚醒或回憶起創傷經驗，宜在課程後尋求專業人員協助後續諮商或治療，才能避免2次創傷。

另外，來心理諮商或治療者，並不代表一定有心理疾病，只是表示現在有一些困擾或是煩惱，需要專家協助釐清與整理，或是尋找出更好的解決方法；諮商也是1種很好自我了解、探索與成長的方式，希望大家可以對諮商有正向的觀感。

（作者為步步心理治療所所長）

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