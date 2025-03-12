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治療慢性凍甲 「甲床重建」復發率低

2025/03/12 05:30
治療慢性凍甲 「甲床重建」復發率低

▲慢性甲溝炎合併肉芽增生（圖左）；「甲床重建術」術後移除插入指甲、電燒指甲生長點，及切除肉芽組織（圖右）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

甲溝炎（俗稱凍甲）是困擾許多人的問題，絕大部分成因是後天造成的，其中又以剪指甲方式不正確，喜歡往指甲兩側甲溝處剪成U字型導致。喜愛運動的青少年也常常因為大拇趾受力往前頂的關係，更容易產生凍甲。

1名國中女病患長期因甲溝發炎腫脹困擾，自行用指甲刀修指甲反而越剪插的越深。反覆發作久了就成為慢性甲溝炎，合併甲肉增生的肉芽組織（圖左），一摩擦就流血，上體育課也疼痛不已。

適合肉芽增生患者 不須住院

與患者父母溝通後，立即在門診施行「甲床重建手術」治療慢性凍甲，採用局部麻醉，時間約半小時，不用住院。

甲床重建手術與一般「拔指甲」是不同的手術方式，差別在是否有移除生長點，若只是單純拔指甲，復發率通常較高。

治療時，先將插入甲肉的指甲移除，用電燒方式破壞指甲基質及生長點，再將增生的肉芽切除電燒，視傷口大小採用自然癒合或是縫合方式，恢復期大約2週，正常走路是沒有問題的，手術後的指甲片會變得比較小（圖右）。

甲床重建適合慢性凍甲已經有肉芽增生的病患，若合併鉗甲症，或想接受非手術方式治療，則可以考慮非侵入性的「指甲矯正」。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

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