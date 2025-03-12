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31歲男包皮發紅龜裂 原來糖尿病惹禍

2025/03/12 05:30
31歲男包皮發紅龜裂 原來糖尿病惹禍

▲王志仁醫師說明包皮槍割包皮，手術時間短。（照片提供／王志仁）

文／王志仁

31歲男包皮發紅龜裂 原來糖尿病惹禍

▲包皮紅腫痛，讓人坐立難安；示意圖。（照片提供／王志仁）

31歲的Ａ先生未婚，一進診間說：「醫師啊！我沒亂搞，但包皮怎麼紅紅裂開了啊？會痛…」我請他脫褲子一看，症狀如他所說，且包皮過長又很硬、無法推下去，露不出龜頭。當下開立了殺黴菌藥膏，並請他抽血驗血糖。

1週後他回診，包皮比較恢復、不痛了，但糖化血色素報告值高達12（只要超過6.5就算糖尿病），他非常震驚。我將他轉介到內分泌科，請專家協助控制血糖。

他離開診間前問：「包皮要先來安排割掉嗎？」我回答他：「等血糖控制下來，穩定到接近正常的時候才可以割，不然現在割完，血糖那麼高，傷口不會好喔！」

4個月血糖下降 包皮炎獲控制

終於過了快4個月，血糖降下來，包皮發炎也控制住，在醫病溝通之後，他選擇包皮槍手術，一槍就結束近幾個月的「包皮夢魘」。

有經驗的泌尿科醫師，看到發紅、龜裂又硬的包皮，會知道要先檢驗有無糖尿病。長期血糖控制不佳，會使得免疫力變差，過長而容易藏污納垢的包皮就會發炎，這時候必須先藥物感染控制，並趕快治療血糖，等到感染和血糖都穩定了，才建議切除包皮。

一般而言，割包皮手術通常是在清醒局部麻醉下進行（想全身麻醉必須跟醫師討論），傳統割包皮手術過程可能需要40分鐘以上，過程中病人較有感、精神會緊繃，甚至有病人手術還沒結束，麻醉藥效就退了，需要再補麻藥；「包皮槍」手術時間約5分鐘內，出血很少。

「包皮槍」瞬間切割縫合 降低疼痛

包皮槍是用1個套環蓋住龜頭、然後把包皮槍順著套環裝好，把多餘的包皮塞入器械內，接著把手一壓就瞬間完成切割與縫合，會出血的部分又瞬間被釘子和膠圈壓迫住，所以也減少了術後皮下水腫以及水腫造成的疼痛。

（作者為彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師）

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