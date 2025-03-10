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下巴反覆長痘痘 中醫3階段調理消炎

2025/03/10 05:30
下巴反覆長痘痘 中醫3階段調理消炎

▲下巴反覆長痘痘讓患者很困擾。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

下巴反覆長痘痘 中醫3階段調理消炎

▲治療2個月後，大片紅腫消失，剩下零星紅色與褐色痘疤。（照片提供／方宇心）

30歲的莉莉（化名）過去2年來最困擾的事情，就是下巴反覆長痘痘。原本以為只是單純的痘痘，於是嘗試各種外用藥膏、口服抗生素，卻始終無法徹底改善。尤其每逢生理期前後，下巴的痘痘更是瘋狂冒出且紅腫疼痛，讓她幾乎不敢出門見人。

她就醫時提到平常工作壓力大、睡眠不足，且經期時常提前或延後。經過仔細問診後，我觀察到她的舌苔略黃、脈象稍弦，推測屬「肝鬱氣滯，沖任不調」的體質。下巴痘痘與女性生理期有高度關聯，中醫認為，下巴對應腎、沖任及內分泌，若情緒焦躁、睡眠不足、作息混亂，再碰上荷爾蒙變化，反覆爆痘就不意外了。

◎治療分3階段：

●第1階段滅火期：先以西醫抗生素、消炎藥、藍雷射幫助消炎與控油。

●第2階段平衡期：加入疏肝解鬱、調理沖任的方劑，希望從根本改善體質。

●第3階段維持期：在第2階段的基礎上持續維持，並針對體質較弱的部分予以補強。

我也建議她在生理期前後特別注意作息，盡量在晚上11點前入睡，並減少刺激性飲食，同時練習深呼吸或簡易瑜伽動作，以舒緩情緒、紓解壓力，也可以自己DIY一些幫助疏肝解鬱的茶飲取代手搖飲，如玫瑰陳皮茶。

大約3個月調理後，莉莉逐漸發現下巴痘痘雖偶爾仍會冒出，但不再大面積紅腫，且消退速度也快了許多。更令她開心的是，以前經期常提早來報到，如今變得相對穩定，經期疼痛也大幅減輕。

反覆長痘不一定僅僅是皮膚表面問題，尤其集中在下巴區域、又與生理期同期發作時，往往與體內荷爾蒙變化及經絡運行息息相關。若只靠外用藥或單一治療可能無法徹底改善。透過中醫辨證論治，結合「外治」和「內調」才能有效消炎，又能針對肝鬱、腎虛或沖任失調等根源問題進行調養，讓肌膚不再被反覆爆痘的陰影所糾纏。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

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