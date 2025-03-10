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蕁麻疹反覆發作 中藥調體質擺脫搔癢

2025/03/10 05:30
蕁麻疹反覆發作 中藥調體質擺脫搔癢

▲圖3：氣血虛弱型常用中藥。（照片提供／田騏嘉）

文／田騏嘉

蕁麻疹反覆發作 中藥調體質擺脫搔癢

▲圖2：風寒型常用中藥。（照片提供／田騏嘉）

蕁麻疹（Urticaria）是常見的過敏性皮膚病，表現為皮膚突然出現紅腫、搔癢，可持續數分鐘至數小時，嚴重者甚至會反覆發作數月。西醫認為與過敏反應、免疫異常相關，而中醫則認為蕁麻疹與風邪侵襲、血熱、氣血虛弱等因素有關，導致肌膚不榮，發生搔癢與風團。

蕁麻疹反覆發作 中藥調體質擺脫搔癢

▲圖1：風熱型常用中藥。（照片提供／田騏嘉）

《黃帝內經》提到：「風者，百病之長」，風邪容易侵犯人體，導致氣血運行不暢，進一步引發皮膚問題，如蕁麻疹。中醫認為，風邪多夾雜寒、熱或濕氣，影響體內正氣，使肌膚出現搔癢、紅疹等症狀。因此，治療蕁麻疹時，應根據風邪的屬性進行辨證調理。

辛辣刺激性食物加重過敏

日常保養上，應避免辛辣刺激性食物，如酒、海鮮、燒烤，以免加重過敏反應；多攝取綠色蔬菜、五穀雜糧，有助於清熱解毒、調理脾胃。避免熬夜、情緒起伏過大，因為壓力過大會影響免疫系統，加重病情。建議適當運動，如瑜伽、太極拳、快走，促進氣血循環，提高免疫力。

◎蕁麻疹常見證型：

●風熱型：

症狀：皮膚紅腫明顯、灼熱感強、劇烈搔癢，遇熱更嚴重，伴隨口乾、咽喉痛、大便偏乾、舌紅苔黃。

治療原則：疏風清熱、涼血止癢。

常用中藥：金銀花、連翹、薄荷、桑白皮、白鮮皮（圖1）。

●風寒型：

症狀：皮膚浮腫，遇冷加重、遇熱緩解，以及搔癢反覆發作、怕冷、舌淡苔白。

治療原則：祛風散寒、溫經通絡。

常用中藥：桂枝、細辛、防風、白芷、羌活（圖2）。

●氣血虛弱型：

症狀：反覆發作、病程較長、搔癢程度較輕，但易疲倦、面色蒼白、出汗多、舌淡苔薄白。

治療原則：補氣養血、固表止癢。

常用中藥：黃耆、黨參、白朮、當歸、何首烏（圖3）。

良好生活習慣減少復發

蕁麻疹若長期未改善，易轉為慢性，影響生活品質。透過中醫辨證調理，搭配良好生活習慣，有助於減少復發，提升身體免疫力。

（作者為臻品中醫診所中醫師）

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