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補氣活血 中醫可輔助治療腎臟病

2025/03/09 05:30
補氣活血 中醫可輔助治療腎臟病

▲丹參、黃耆皆對慢性腎臟病有助益，民眾請在中醫師指導下服用。（照片提供／高晧宇）

文／高晧宇

70多歲的陳奶奶體型偏瘦，患有三高、中風、血管型失智症和腸胃道出血和肺炎等疾病，家屬陪同就醫時憂心忡忡，因為她罹患慢性腎臟病多年，肌酸酐3.1mg/dL、腎絲球過濾14.6ml/min/1.73m2，所幸經過中醫輔助治療幾個月後，肌酸酐已經下降到1.9mg/dL 27.3ml/min/1.73m2。

慢性腎臟病指的是腎臟有3個月以上不可逆轉的傷害，若在3個月內稱為急性腎損傷。慢性腎臟病原因眾多包含高血糖、高血壓、泌尿道感染、自體免疫疾病和藥物。

腎臟損傷通常可透過蛋白尿、沉澱物異常或是影像檢查發現腎臟損傷。若健康檢查發現有嚴重蛋白尿，蛋白尿／肌酸酐大於等於300mg/g ，過去4個月腎絲球過濾率下降3成，血鉀大於5.5mEq/L、頑固性的高血壓、反覆性廣泛結石，務必到腎臟科求診。

慢性腎臟病在中醫屬於水腫、腎風的範疇，《醫林改錯》：「久病入絡為瘀」。中醫的瘀和西醫的腎臟纖維化有異曲同工之妙。

根據《金匱要略》，熱邪導致血瘀，瘀血阻滯腎絡，形成尿血與蛋白尿。治療上借鑒葉天士的「涼血散血」法，清熱涼血、散血化瘀，恢復正常血循，常用藥物如生地、赤芍、丹皮、蒲公英等。

建議攝取低鉀為主的食物

慢性腎病因病程久，易形成「瘀毒阻絡」證，表現為腎小球硬化等。治療上強調「絡以通為用」，選用蟲類藥物。慢性腎臟病日久容易有倦怠乏力、容易感染等氣虛症狀，針對慢性腎病晚期的「氣虛血瘀」，採用補氣活血法，既補氣固本，又活血化瘀，如使用黃耆和丹參。 慢性腎臟病多見濁毒瘀血互結，治療使用化濁消瘀法，常用如大黃和桃仁等藥物。

飲食建議攝取低鉀為主的食物，例如白麵粉或白米、不含巧克力或高鉀水果的派、水果可以攝取蘋果、橘子和水梨。

（作者為好康中醫診所院長、馬偕中醫部內科兼任主治醫師）

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