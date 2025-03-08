阿北腳麻只能小碎步 「深層髂靜脈阻塞」惹禍

▲術後隔天，患者的小腿力量明顯恢復，能輕鬆抬腿跨過臉盆（圖左）；腳踝局部皮膚出現自然的皺摺，緊繃腫脹的情形已大幅改善（圖右）（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲血管內超音波影像，清楚顯示髂靜脈嚴重狹窄的情況。（照片提供／蔡承根）

70歲的阿伯因為雙腳持續麻痛，讓他的生活品質大不如前。他緩慢而小碎步地走進診間，講述他的困擾。

阿伯表示，最近走路時常覺得雙腳無力，腳抬不起來，甚至連地上的臉盆都無法跨過，必須繞道而行。原本輕快的步伐變成了細碎的步子，走路姿勢也變得不自然。熟識的老客人見到他這副模樣，雖然心生疑問，但都不敢當面詢問，生怕傷害到他的自尊心，只能私下向他的太太打聽情況。

請繼續往下閱讀...

原本他就不易入眠，因腳痛更加輾轉難眠。甚至半夜一點便起床到公園散步，這種情況不僅影響了他的精神狀態，也讓他的日常生活陷入困境。無論是坐著還是站著，腿部的疼痛和不適感都無法緩解，走路走不遠，稍微行走便感到雙腿無力，甚至會失去平衡，增加了跌倒的風險。

經過詳細的檢查後，發現問題出在深層的髂靜脈阻塞（圖1）。這一發現為阿伯的病情解開了謎團。在確診後，阿伯接受了微創介入手術。手術過程順利，術後阿伯的症狀明顯改善（圖2）。尤其手術當晚他便能安穩入睡，這一變化不僅緩解了腿部疼痛，還大大提升了他的生活品質和精神狀態。

微創手術治療 找回生活品質

深層髂靜脈出問題會導致骨盆區域的靜脈血液流動受阻，進一步增加腿部的靜脈壓力，造成靜脈回流不良。這種情況會導致小腿的靜脈壓力上升，如果靜脈壓力持續過高，則會影響小腿肌肉的健康，特別是腓腸肌的功能。

靜脈壓力的長期影響：靜脈高壓和血液滯留（靜脈壓力上升，導致小腿腫脹和壓迫感，不僅會擠壓肌肉，還會干擾正常的血氧交換，進一步加重腓腸肌的負擔）、氧氣供應不足（肌肉細胞的線粒體損傷。線粒體是細胞的「能量工廠」，當線粒體功能受損時，肌肉的能量供應減少，會有肌肉無力和疲勞）、代謝異常（乳酸堆積，肌肉細胞的pH值下降，導致痠痛感）、肌肉萎縮（長期缺乏充足的氧氣和營養供應，肌肉纖維會萎縮變薄，這也是造成無力和行走困難的原因）。

這種深層靜脈出問題會導致靜脈高壓，進一步損害腓腸肌的功能，並引發腫脹、無力和疼痛等症狀。通過及時的手術治療，阿伯的生活品質得到了極大的改善。要想避免類似的問題，建議養成良好的運動習慣、控制體重，並避免久坐或久站。

（作者為義大癌治療及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法