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長年心悸臉潮紅 小心「隱性高血壓」

2025/03/06 05:30
長年心悸臉潮紅 小心「隱性高血壓」

▲鍾偉信醫師指出，「腎動脈交感神經阻斷術」，以電燒導管放入腎動脈內，進行射頻消融，降低交感神經活性，大幅改善隱性高血壓。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

長年心悸臉潮紅 小心「隱性高血壓」

▲鍾偉信醫師（左）為簡先生聽診，並提醒民眾不要輕忽隱性高血壓問題。（記者蔡淑媛攝）

36歲的簡先生長年有心悸與臉潮紅問題，尤其壓力大就發作，血壓高達150/100mmHg，心跳飆到每分鐘130下，懷疑是高血壓，但在醫院測量時卻都正常，醫師診斷為「隱性高血壓」，如果疏忽未發現是高血壓，長期不治療，可能比一般高血壓更容易導致心血管疾病。

長年心悸臉潮紅 小心「隱性高血壓」

▲鍾偉信醫師指出，「腎動脈交感神經阻斷術」，以電燒導管放入腎動脈內，進行射頻消融，降低交感神經活性。（記者蔡淑媛攝）

長期不治療 更易導致心血管疾病

中國醫藥大學附設醫院心臟內科醫師鍾偉信指出，在亞洲族群中約有10-20%病人具有「隱性高血壓」，病人在醫院量的血壓皆正常，但日常生活呈現高血壓的症狀，頭暈、疲勞、心悸、臉潮紅等，發病時測量有高血壓，為高血壓的一種。

鍾偉信表示，隱性高血壓可能與情緒壓力、工作環境及交感神經過度活化有關，因此年輕病患居多，由於不易發現，長期不治療，可能比一般高血壓更容易導致心血管疾病。

鍾偉信說，治療隱性高血壓與一般高血壓相似，包括血管張力素抑制劑、鈣離子阻斷劑、乙型交感神經阻斷劑與利尿劑，由於這些藥物對於年輕病人可能有副作用，且多數無法直接調節交感神經的活性，建議可進行自費的神經定位導引「腎動脈交感神經阻斷術」，利用心導管微創技術將電燒導管放入腎動脈內，以射頻消融來降低交感神經活性，改善高血壓症狀。

因簡先生不想吃藥，於是3個月前接受自費的神經定位導引腎動脈交感神經阻斷術，降低交感神經活性，術後隔天順利出院，心悸及高血壓問題減少許多。

如何注意是否有隱性高血壓？鍾偉信提醒，常在醫院測得正常血壓，但日常生活中可能有頻繁的頭暈、疲勞、心悸、臉潮紅等症狀，可自我檢測。

●使用居家血壓計每天量血壓，尤其是在壓力大、情緒波動時。

●監測身體狀況，留意是否有不明原因的頭痛、心悸或胸悶，並記錄發作時間。

●就醫進行24小時血壓監測。

●定期健康檢查。

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