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眼皮老化下垂 手術恢復好視野

2025/03/03 05:30
眼皮老化下垂 手術恢復好視野

▲患者上眼皮下垂（圖左），經皮膚外科手術，術後1個月（圖右）上眼皮鬆弛及皺紋問題明顯改善。 （安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

1名53歲女性的上眼皮，隨著年紀增長逐漸下垂並遮住部分視野，影響外觀與社交生活，到皮膚科就診檢查發現，其上眼皮遮住瞳孔上緣，並在外側產生明顯垂墜的眼皮，在排除提眼瞼肌無力及其他神經學或外傷因素後，安排外科手術改善，術後追蹤1個月，外觀已恢復正常，視野也不再遭到遮蔽。

紫外線致使支撐力下滑

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，眉毛和眼睛帶動的臉部表情變化，在社交活動中可向他人傳達不同訊息，但也是臉部最容易老化的區域。在皮膚病理下，老化的眼周肌膚可見斷裂的彈性蛋白及變少的膠原蛋白，致使眼周皮膚變薄、支撐力大幅下降，而最主要的原因就是紫外線對皮膚組織的影響。

落實6項生活習慣減緩老化

羅子焜表示，亞洲人較常見的眼皮老化是上眼皮鬆弛導致視野受影響，可能需要以「提眼瞼肌手術」或「上眼皮拉皮」來改善，治療方法取決於老化程度、患者膚質及期望效果，可依輕度到重度老化，分為非侵入性、微創注射及手術類等3大類。

羅子焜說明，平時保養有助減緩眼周老化，建議落實6項生活習慣，包含保持良好的睡眠習慣，每天優質睡眠7至9小時且避免熬夜；健康飲食與營養補充，多攝取抗氧化食物，補充Omega-3多元不飽和脂肪酸，減少精製糖與加工食品，以及每日喝水2000c.c.以上；避免紫外線傷害，可配戴抗UV太陽眼鏡、塗抹眼周專用防曬品及加強眼周保濕與修護，以防止長時間陽光直射；減少眼部疲勞與壓力；正確眼部保養，像是使用含胜肽、維生素C、玻尿酸等成分溫和的眼霜；避免抽菸與過量飲酒，因為抽菸會造成血管收縮，降低眼周血液循環，導致黑眼圈、乾燥與皺紋加深。他也提醒，若發現眼周老化問題，建議及早諮詢皮膚科醫師，以獲得有效治療。

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