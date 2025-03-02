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泡湯後私密處不適 多與環境衛生有關

2025/03/02 05:30
泡湯後私密處不適 多與環境衛生有關

▲醫師說明性病的相關症狀 。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

每當氣溫驟降，許多民眾喜歡泡溫泉或泡澡，如此除了感到溫暖舒服之外，也能促進身體的循環代謝。但有些人在泡溫泉後皮膚會搔癢，或私密處產生不適的症狀時的直覺反應是浴池不乾淨。其實因泡湯而感染性病的案例非常少數。

泡湯感染性病 案例非常少

門診中，有1名35歲病例與家人出遊泡湯後，外陰部不適，並伴隨紅疹。起初，她以為是過敏反應或是公共廁所的馬桶蓋引起，便自行塗抹止癢藥膏，但症狀未見好轉。因為很擔憂可能感染性病，害怕傳染給家人，才前來就診。

所幸，經檢查後確認，她的症狀並非性病，而是細菌感染所致，需使用消炎藥膏治療。同時，提醒她注意公共浴池的衛生環境，包括毛巾等個人物品的清潔，以避免類似情況再次發生。

首先要釐清透過泌尿系統傳染的疾病、性病，如：愛滋、淋病、梅毒、菜花等，主要是通過直接的性接觸傳染，且公共浴池的環境其實並不利於這些疾病的病原體存活，因此多數情況下，除非身體有開放性傷口，否則是不易通過泌尿系統感染性病。

然而大眾浴池的周邊環境、用具卻需注意，有些在泡湯後感染的性病，其實來自周邊環境的衛生問題，座椅、牆壁、毛巾等會與皮膚、陰部接觸的，如果未有效清潔可能造成性病的傳染。

常見在大眾浴池泡湯後引發的皮膚搔癢、刺激等症狀，可能來自水中化學物質引起，或擦拭的毛巾清洗不當，導致人體對於清潔劑或浴池內的化學物引起刺激或過敏反應。有些是因為水溫過高或長時間浸泡導致皮膚的刺激不適。

至於泡澡後私密處不適，常被誤解為感染性病的症狀，其實有可能是因公共浴池的衛生不佳，引起真菌、細菌孳生，或者自身免疫力低下，這些容易造成私密處泌尿系統的感染、發炎，這才是造成泌尿系統感染的主因。

細菌感染 延伸到泌尿系統

民眾因泡湯或泡澡後出現私密處相關疾病，通常是細菌感染所致，可能引發泌尿系統感染，這大多與環境衛生有關。除了選擇衛生條件良好的泡澡場所外，也不宜過度高溫或長時間浸泡，以免對於皮膚及脆弱的私密處產生刺激。

如果已經有泌尿道感染的症狀，則應避免泡湯。此外，如果在泡湯後出現皮膚搔癢、私密處不適等症狀，應及時就醫，查明原因，並接受治療。

（作者為長慎醫院泌尿科醫師）

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