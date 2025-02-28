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守護攝護腺健康 醫：50歲起定期PSA篩檢

2025/02/28 05:30
守護攝護腺健康 醫：50歲起定期PSA篩檢

▲查岱龍醫師呼籲，50歲以上男性可養成每年抽血進行「PSA篩檢」的習慣，具有攝護腺癌家族病史者，則提前至45歲開始。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

攝護腺癌（又稱前列腺癌）堪稱年長男性健康的隱形殺手，半數患者出現症狀並就醫時，已經進入病程晚期。泌尿科醫師建議，50歲以上男性每年進行「PSA篩檢」，具有攝護腺癌家族病史者，則提前至45歲開始，及早掌握自己的攝護腺癌風險，平時則要留意自己是否出現排尿習慣變化，並在發現異常時，及時就醫。

排尿習慣異常 應及時就醫

衛福部國健署2022年癌症登記資料顯示，攝護腺癌名列我國男性癌症發生率第3位，隨著國人飲食西化，未來可能與日韓等國趨勢一致，攀升至男性癌症發生率第1位，而男性普遍健康意識較低，容易將排尿異常、夜間頻尿、背部疼痛等警訊當成「自然老化現象」，錯失早期介入時機。

泌尿科醫學會理事長查岱龍說，先前曾有1位60多歲男性，因為骨頭疼痛而到骨科就醫，但X光檢查發現異常，後來確診攝護腺癌骨轉移，且攝護腺癌相關特殊抗體「PSA」高達每毫升1萬奈克，遠高於一般同年齡男性的每毫升5奈克以下。

查岱龍表示，攝護腺癌可通過抽血進行PSA篩檢早期發現，建議年滿50歲以上男性應每年1次，有家族史者則建議45歲就養成每年篩檢的習慣，但也提醒民眾，相關數值務必經過泌尿科專科醫師說明，不要擅自解讀、看到數值上升就產生恐慌。

台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德則補充，早期攝護腺癌患者若醫師評估風險較低，可能採取積極追蹤、手術或放射線治療，若病程已發展至末期，則需要全身性的治療，目前以荷爾蒙療法為主，但部分患者會在2到3年後出現「轉移性去勢性攝護腺癌（mCRPC）」。

吳俊德說，mCRPC患者過去只能尋求第2線的標靶、化學、免疫治療，但近年來已有新型抑制劑，配合新一代荷爾蒙療法，可顯著提升轉移性去勢性攝護腺癌患者整體存活期近9個月，延長患者壽命。

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