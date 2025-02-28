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低頭族頸椎間盤突出 不當伸展恐惡化

2025/02/28 05:30
低頭族頸椎間盤突出 不當伸展恐惡化

▲若已患頸椎間盤突出者，不要執意強化頸部肌肉，因單手抱頭讓頸部向側邊彎曲伸展，容易使頸椎間盤突出惡化。（高雄阮綜合醫院提供）

記者黃良傑／高雄報導

低頭族頸椎間盤突出 不當伸展恐惡化

▲鄭傑陽醫師提醒，各類「低頭族」小心頸椎間盤突出，而且不是全適用頸部伸展緩解。（高雄阮綜合醫院提供）

高雄53歲電子工程師江先生長時間窩在電腦椅、趴在桌前打電腦，5年前開始感到肩膀痠痛間歇性蔓延到手，自覺還年輕未積極治療，左側肩膀到手臂不斷抽痛，嚴重影響睡眠，最後變成整日痠麻痛、肩頸臂僵硬求助醫師，經檢查頸椎第4、5、6節椎間盤突出壓迫神經，接受「活動式人工頸椎間盤」置換術，住院3天即返家，回診評估不需復健治療。

低頭族頸椎間盤突出 不當伸展恐惡化

▲患者的頸椎第4、5、6節椎間盤突出壓迫神經（紅圈），接受「活動式人工頸椎間盤」置換術。（高雄阮綜合醫院提供）

活動式人工頸椎間盤置換 提供選擇

另1名41歲美甲兼霧眉師張小姐長期貓背低頭工作，3、4年來頸肩臂痠麻痛、僵硬無力，連帶手掌、手指靈活度也受影響，嘗試貼布、藥膏、口服止痛藥、按摩、復健等緩解，都未見好轉，效果也愈來愈差就醫。

高雄阮綜合醫院神經外科鄭傑陽醫師指出，考慮到張小姐還很年輕，若以傳統支架做頸椎融合手術，頸椎活動度恐受限、彈性低，時間久了也會造成鄰近節退化，也施以「活動式人工頸椎間盤」置換術，術後已恢復正常生活工作，此手術為自費醫療，但非所有頸椎疾病都適合此手術治療，仍須由專科醫師審慎評估後決定。

他提醒，頸椎退化問題一般出現在50歲左右，臨床上常見職業需長期動用頸部到手臂力量，如裁縫師、豬肉攤商，還有長期縮在狹小空間，需要左顧右盼卻又無法伸展的聯結車、砂石車駕駛，以及長時間維持同一種姿勢工作的白領工作者，如會計、工程師、建築師，常因密集趕工熬夜，頸椎過長時間固定單一角度，導致軟骨退化發病。

鄭傑陽指出，要避免罹患頸椎間盤突出，先改掉「低頭族」姿勢，可每隔1個鐘頭起身，將雙手向側邊彎曲呈現W字，同時頸部緩緩向後進行伸展，但需注意，若已患頸椎間盤突出者，不要執意強化頸部肌肉，例如：單手抱頭讓頸部向側邊彎曲伸展，容易使頸椎間盤突出惡化，也無益於緩解症狀。

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