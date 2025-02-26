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類流感就診續下降 公費疫苗剩2萬劑

2025/02/26 05:30
類流感就診續下降 公費疫苗剩2萬劑

▲疾管署副署長曾淑慧說明新冠疫苗的保護效益。 （記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

類流感就診續下降 公費疫苗剩2萬劑

▲發燒、咳嗽、流鼻水、食慾與活動力下降是流感常見症狀，勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

類流感門急診上週持續下降至13.7萬人次，但仍新增83例流感重症、23例死亡，其中1名中部未滿2歲女童有接種本流感季疫苗，卻仍併發急性壞死性腦病變死亡，創下本流感季最小流感死亡記錄。衛福部疾管署副署長曾淑慧也提醒，增購的10萬劑公費流感疫苗，剩下2萬餘劑，但多數已被預約，所剩不多。

未滿2歲童不治 本流感季最小紀錄

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

上週新增流感死亡中，疾管署防疫醫師林詠青指出，最小的是中部未滿2歲女童，無先天疾病，也接種本流感季疫苗，但2月中旬發燒、咳嗽、流鼻水、食慾與活動力下降，就醫確認感染A型流感，醫師開立口服抗病毒藥，隔天卻出現42度高燒，並有呼吸喘、意識狀態改變，掛急診發現雙側肺部浸潤，並發生持續痙攣、低血氧與低血壓及無法自主呼吸等情形，被診斷為流感併發急性壞死性腦病變，收治於加護病房未改善，入院第4天不幸過世。

林詠青說明，這幾週都有出現小小孩罹患流感，且併發急性壞死性腦病變死亡個案。未滿5歲幼童確診流感最常見併發症仍是肺炎，但腦炎風險比成人高，尤其急性壞死性腦病變變化快、致死率高，若有疑似重症徵兆要快就醫。

新冠幼童疫苗用完 改半量成人劑型供應

曾淑慧指出，類流感門急診下降9%，但仍處在流行期，亦為近5年最高點。公費流感疫苗尚有2萬餘劑，由1070家合約院所提供接種服務，只是多數已被預約，所剩不多。去年10月進入本流感季以來，流感重症累計999例、死亡204例。

另外，我國採購幼童劑型的新冠JN.1疫苗已用畢，曾淑慧昨表示，經衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，今起將莫德納JN.1成人疫苗單劑型0.5毫升排掉一半丟棄後，提供0.25毫升劑量用於滿6個月至11歲幼童，以確保需求民眾可得到防護力。

上週腹瀉疫情 逾30萬人次就醫

至於原已降溫的腹瀉疫情又上升，上週再度突破30萬人次就醫，單週就診量上升5.1%，且近4週接獲410起腹瀉群聚通報案，為近5年同期最高。曾淑慧說明，目前疫情處於高點，呼籲民眾仍須注意手部清潔、飲食衛生，有症狀快就醫，以減少疾病風險。

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