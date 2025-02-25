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服乳癌3期標靶藥狂拉 中醫藥調理開心出遊

2025/02/25 05:30
服乳癌3期標靶藥狂拉 中醫藥調理開心出遊

▲高女士（右）吃乳癌標靶藥後嚴重腹瀉長達半年，經楊茲甯醫師（左）以中醫藥治療3個多月後，明顯改善。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

高女士罹患乳癌第3期，接受標靶藥治療時，常有腹瀉、腹痛不適的副作用，嚴重時，1天拉肚子多達7-8次，根本不敢外出。去年10月接受健保中醫藥與針灸治療，如今腹瀉少到1天僅1-2次，腹痛明顯改善，也讓她完成今年過年時，與家族外出旅遊的夢想。

台南市立醫院中醫師楊茲甯指出，高女士2年前確診乳癌3期，完成手術、化療與放療後，持續服用健保給付的標靶藥治療，出現頻繁腹痛、腹瀉、身體虛弱，伴隨頭痛、盜汗與失眠，而在去年10月來到中醫部癌症特別門診就醫。

經過3個多月中醫藥調理與針灸治療後，高女士的腹瀉問題明顯改善，頭痛與失眠也獲得緩解，並接受加強腸胃機能的中藥調理，包括白朮、茯苓、肉桂、芍藥等，及針灸天樞、足三里、上巨虛、下巨虛等穴位，終於一圓與家人外出旅遊夢想，旅途中沒出現嚴重腹痛與腹瀉。

楊茲甯表示，癌症治療過程，無論是化療、放療或新型標靶治療，腹瀉是常見、影響深遠的副作用，可能導致脫水、電解質失衡與營養不良。中醫認為，抗癌藥可能損傷臟腑，使得脾陽虛損、腎陽不足，或引起寒濕、濕熱滯留，造成腹瀉，可透過專業中醫診斷，依患者體質調整中醫方藥做調理。

注意頭部、腹部與足部保暖

楊茲甯提醒，癌症患者若發生腹瀉副作用，應注意頭部、腹部與足部保暖，避免食用生冷瓜果、油膩、辛辣與不易消化的食物，可適量攝取紅棗、薏仁、蓮子、藕粉等，有助健脾顧胃、補氣養血及整腸緩瀉。經由適當中醫藥療法與生活飲食調整，能有效改善標靶藥帶來的副作用不適。

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