潰瘍性結腸炎自行停藥 腹痛休克搶救幸脫險

▲蘇俞豪醫師說明，潰瘍性結腸炎是一種慢性發炎性腸道疾病。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

▲影像檢查顯示，患者有潰瘍性結腸炎。（中醫大新竹附醫提供）

1名約60歲男性建商長期有潰瘍性結腸炎疾病，但因工作忙碌未按時服用藥物，日前病情復發，引起嚴重腹痛以及解大量鮮血血便，甚至一度出現休克狀況，血壓下降至70mmHg，心跳120/min；送醫後經急診搶救，給予點滴以及止血藥物，再給予藥物治療，包含大劑量抗發炎藥物、類固醇、以及止血劑等，終於脫離險境，在不用開刀下，住院2週即順利出院。

長期食用高脂、高糖風險高

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫師蘇俞豪表示，潰瘍性結腸炎是1種慢性發炎性腸道疾病，主要影響結腸和直腸黏膜，常伴隨腹瀉、腹痛、血便等症狀。出血是此病常見的併發症，主要是因黏膜潰瘍破裂，如果是急性發作期病情會惡化，引起其他併發症，如中毒性巨結腸、腸穿孔或結腸癌等，長期使用類固醇或抗凝血劑也可能增加出血風險。

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潰瘍性結腸炎好發於15-30歲年輕成人，其次為50-70歲族群。有家族病史、長期食用高脂、高糖者的風險亦較高。

發病以低渣低纖維飲食為主

急性發作期建議以低渣、低纖維飲食為主，並且適當補充水分、熱量飲食以及蛋白質；病情穩定時，則建議適量增加膳食纖維，也可以補充益生菌，以及適量的Omega-3，盡量避免加工食品或刺激性食物、規律作息、減少壓力，搭配醫師建議的藥物治療，才能有效減少發作、維持緩解期，並改善生活品質。

民眾若是有下列狀況，應立即就醫，包括：大量鮮紅色血便、嚴重腹痛、持續性嘔吐、無法進食或排氣、暈眩、心跳過快、低血壓、意識模糊疑似休克、高燒超過38.5°C且腹痛。治療期間也應遵從醫師指示用藥，切勿自行停藥造成病情惡化。

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