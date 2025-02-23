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新生兒髖關節發育不良 早期篩檢可治癒

2025/02/23 05:30
新生兒髖關節發育不良 早期篩檢可治癒

▲如果寶寶的雙下肢外展呈M字型，可以這樣抱。（照片提供／王偉勛）

文／王偉勛

新生兒髖關節發育不良 早期篩檢可治癒

▲王偉勛醫師示範抱寶寶的姿勢。（照片提供／王偉勛）

發展性髖關節發育不良是一種可治療且可治癒的疾病。早期發現並接受正確治療是關鍵。這是一種新生兒中常見的骨骼肌肉系統疾病，台灣的發生率約為每千名新生兒1.5人。

新生兒常見骨骼肌肉系統疾病

其好發危險因子包括：第一胎、女性、左側髖關節、家族史（父母或兄姊患病）、母親羊水過少、臀位產、多胞胎、足部內翻、下肢過度伸直、斜頸及每年11月至隔年2月出生等。此外，出生後因不正確的包裹或抱姿（如雙下肢併攏、橫抱）也可能增加發病風險。

一位新手媽媽因自己童年時曾因髖關節發育不良而接受手術，對女兒的髖關節健康特別關注。她的女兒出生後，新生兒科醫師在理學檢查中發現左側髖關節不穩定，超音波檢查確診為「左側髖關節發育不良（Graf type IIC）」，隨即安排至兒童骨科門診追蹤。

回診過程中，醫療團隊持續進行衛教，指導正確的抱姿與照護方法（如雙下肢外展呈M字型），並進行電話訪視確認媽媽的照護方式。經過1個月的持續追蹤和正確照護，女嬰的髖關節發育正常，超音波檢查顯示已達到成熟發育。

新生兒髖關節理學檢查包括Ortolani test、Barlow test、Alli’s test、Galeazi sign及外展活動受限呈現異常，建議在出生後4個月內藉由髖關節超音波檢查來追蹤髖關節發育成熟的情形。

根據研究，僅依賴危險因子與理學檢查，約能找出20-25%的髖關節發育不良病例。因此，超音波篩檢對於早期發現與診斷至關重要。若在6個月大後，才發現髖關節發育不良，治療會更加複雜，可能需要徒手復位、石膏固定，甚至手術治療。相對地，早期篩檢與治療能有效避免髖關節脫位，讓患兒正常發育。

早期治療能有效避免脫位 發育正常

發展性髖關節發育不良是一種可有效治療的疾病，透過早期發現與治療，不僅能促進髖關節正常發育，還能避免後期更為複雜的治療，讓新生兒擁有健康的成長基礎。

（作者為彰化基督教醫院骨科醫師）

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