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練深蹲腰就痛 椎間盤突出惹禍

2025/02/22 05:30
練深蹲腰就痛 椎間盤突出惹禍

▲核磁共振檢查發現，腰椎的第3、4節之間椎間盤破損，並伴有明顯的突出，壓迫到周圍神經。 （照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

30歲的小張（化名）愛好健身，平時熱衷於舉重與核心訓練。然而，近半年來，他時常感到腰部隱隱作痛，尤其在訓練後，下背部更為痠痛。剛開始，他以為只是訓練強度過高，因此減少重量，並改用熱敷，卻未見明顯改善。

幾個月前，小張曾到診所拍X光沒有顯示異常，他嘗試上網找尋運動相關治療，但不見好轉，最近一次，當他進行深蹲訓練時，突然感到腰部劇痛，麻痺感往下肢延伸，甚至連彎腰、穿鞋都困難，趕緊前來門診尋求治療。

經詳細身體檢查，神經傳導有急性壓迫情形，因此安排了核磁共振（MRI）檢查，最後竟發現他的腰椎的第3、4節之間椎間盤破損，並伴有明顯突出，壓迫到周圍神經，這正是導致反覆腰痛的原因。

健身注意姿勢、重量控制

X光對於軟組織與椎間盤的診斷性較困難。椎間盤是位於脊椎骨之間的軟組織，主要功能是吸收壓力，並維持脊柱的靈活性。當椎間盤因外力或退化而破裂，內部的髓核突出壓迫周圍的神經時，就會引發「椎間盤突出」。若懷疑時會先安排X光排除原因，並以神經傳導檢查去判斷神經壓迫程度；然而X光對於軟組織與椎間盤的診斷性較少，必要時，醫師也會安排核磁共振。

椎間盤突出的治療方式包括：藥物治療、物理治療、運動復健、增生治療（葡萄糖水、自體血小板PRP）或神經阻斷注射。經保守治療無效，可能會需要開刀處置。

小張經過3個月的治療與復健，腰痛改善，然而部分症狀仍反覆，和小張討論後，給予PRP注射，促進修復與減少慢性發炎；如今他已能重返健身房，更注重訓練姿勢與重量控制。

（作者為雙和醫院復健專科醫師、宜興診所副院長）

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