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男童耳鳴眩暈休學 竟是過敏性內耳炎釀禍

2025/02/22 05:30
男童耳鳴眩暈休學 竟是過敏性內耳炎釀禍

▲過敏性內耳炎性偏頭痛的機轉。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

男童耳鳴眩暈休學 竟是過敏性內耳炎釀禍

▲醫師正在診療該患者。 （照片提供／陳建志）

1名9歲小男童，這一年來，上學進教室後就會焦燥不安，雙耳持續聽見「嗡-嗡-嗡」，頭部又悶又暈，嚴重時，噁心嘔吐，只能送保健室躺床。一下課回家，病症緩解。近1個月來，休學在家，雖然人好好的，但左右快速轉頭時，眼前景物會晃動，有時也會頭悶暈。

聽力檢查發現他有兩側耳蝸功能障礙，腦波檢查發現異常。請他躺下，頭向左右轉，均可見到眼球快速地轉動。撐開鼻孔，發現他有嚴重的鼻過敏。原來他是罹患了過敏性內耳炎，併發兩側水平半規管耳石沉積症，續發偏頭痛。

併發耳石沉積症、續發偏頭痛

此病患者大多同時具有過敏性與偏頭痛體質。上呼吸道過敏發作時，組織胺循環到內耳，分泌出含有大量蛋白質的內淋巴液，壓迫聽毛細胞，出現耳蝸性耳鳴。接著，橢圓囊內耳石斑浮起，耳石掙脫，半規管根部壺腹內頂帽也因浮力而扭曲，大量前庭訊號經由前庭神經傳進腦幹。前庭神經核加強做工，企圖調節異常訊息，由於孩童腦幹動脈較小，供血不及，前庭神經核發生缺氧，小動脈壁內之三叉神經末梢受到刺激，釋放出大量降血鈣素基因相關胜肽激素（CGRP），試圖擴張腦動脈，並經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。

治療此病，最好能迴避過敏原，儘量不要待在冷氣房或密閉空間內，否則只能規律服用抗組織胺，抑制過敏，同時預防眩暈及偏頭痛；或者，當暈眩發作時，趕緊服用乙型受器阻斷劑或丙型胺基丁酸受器調節劑，預防偏頭痛。若遺留半規管耳石沉積症，應接受復位術。

會造成孩童眩暈的病因不多，最常見的是良性復發性眩暈症，跟偏頭痛有關；其次為耳石沉積症，大多跟過敏或急性中耳炎有關，有時會因眩暈，續發偏頭痛，由於言語表達不良，容易被誤解。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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